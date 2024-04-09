الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

سرايا القدس: قصفنا مقرا للقيادة والسيطرة تابعا للاحتلال جنوب غربي غزة

سرايا القدس
سرايا القدس

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم الثلاثاء، قصف مواقع تابعة لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة.

وقالت سرايا القدس، مساء اليوم، "قصفنا بقذائف الهاون مقرا للقيادة والسيطرة تابعا للاحتلال جنوب غربي مدينة غزة".

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بلينكن: نعمل مع مصر وإسرائيل وقطر لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

وسبق، وأعلن حزب الله اللبناني، مهاجمة بمسيرة انقضاضية تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في موقع البغدادي، وأصابت المسيرة هدفها بدقة.

بلينكن: نعمل مع مصر وإسرائيل وقطر لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

وسبق، وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة الأمريكية، تعمل مع إسرائيل ومصر وقطر لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، مؤكدًا أن إسرائيل تعهدت بزيادة إمدادات المساعدات لغزة.

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وزير الدفاع الأمريكي: المجاعة في غزة ستؤدي لصراع طويل الأمد في الشرق الأوسط

وأضاف بلينكن اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البريطاني، نقلته قناة “القاهرة الإخبارية”، أن واشنطن تجري محادثات مع إسرائيل بشأن أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية وهناك قلق أمريكي بشأن تحريك المدنيين هناك، مشيرًا إلى أنه يجب ضمان توزيع المساعدات لغزة لتصل إلى شمال القطاع أيضا.

سرايا القدس الجهاد الإسلامي قطاع غزة الإحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال

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