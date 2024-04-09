الثلاثاء 09 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مصرع ربة منزل صدمها قطار في بلقاس بالدقهلية

اسعاف
اسعاف

لقيت ربة منزل  مصرعها، بسبب اصطدم بها قطار في مدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية، وتم نقل جثمانها لمشرحة المستشفى تحت تصرف النياية العامة.

البداية بتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة بلقاس، بوصول جثمان سيدة لمستشفي بلقاس، إدعاء حادث اصطدام قطار.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس، لمكان البلاغ محل، وبالفحص تبين مصرع ربة منزل  وذلك  بسبب اصطدام القطار بها أثناء عبورها مزلقان القطار القديم بمدينة بلقاس.

 تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفي، وتبين من الكشف المبدئي أن الوفاة نتيجة توقف في عضلة القلب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.

ربة منزل مدينه بلقاس محافظة الدقهلية النياية العامة مدير أمن الدقهلية

مواد متعلقة

محافظ بنى سويف يواصل متابعته مستجدات حادث معدية الفشن

النيابة تكشف تفاصيل حادث دهس أمام كلية العلوم ببورسعيد

إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية

مصرع شخص وإصابة اثنين فى حادث تصادم سيارة مع موتوسيكل بالشرقية

4 مصابين إثر حادث انقلاب سيارة فى أطفيح

الأكثر قراءة

عبارات ورسائل تهنئة عيد الفطر المبارك رسمية 2024-1445

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. أحداث الحلقة 29

متعدد العلاقات النسائية.. "سهرة مع متسولة" وراء مقتل عجوز الوراق

اجمل ما قيل في التهنئة بعيد الفطر 2024.. للاحباب والاقارب والاصدقاء

مصرع ربة منزل صدمها قطار في بلقاس بالدقهلية

تحويلات مرورية لتنفيذ مشروع مترو أنفاق محطة الملك الصالح بالقاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

أسامة الشاذلى.. رحيل السلطان

مدحت بشاى

"مقامات الغضب".. حدوتة وطن ومواطن

جلال حمام

الحشاشون.. يعبرون الزمان والمكان!

حسين دعسة

فى مضارب بنى هاشم.. الملك الوصى الهاشمى: اعتزاز المخيمات الفلسطينية دليل قوة وتماسك الجبهة الداخلية الأردنية

محمد رفعت

رحمي.. !

وائل لطفي

حلويات رمضان

إبراهيم داود

وداع حازم المستكاوى صديقى النحات

محمود خليل

رمضان «ودخان البنا»

صور

حكايات الكحك.. حلاوة العيد فى كل قضمة

الكحك يسيطر على موائد المصريين في عيد الفطر

مباراة تعادل الأهلى وإنبى فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

"القبة الحديدية البحرية".. سلاح إسرائيل الجديد فى حرب غزة

1.4 مليار دولار تبرعات مقدمة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر

العدوان الإسرائيلي على غزة.. حصيلة 186 يوما من الحرب