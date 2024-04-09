الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

طرح محال تجارية وصيدليتين ووحدات إدارية ومهنية للبيع بأسيوط الجديدة

وزارة الاسكان
وزارة الاسكان

أعلنت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، طرح 12 محلًا تجاريًا، وصيدليتين بمساحات تتراوح من (18م2: 47م2)، و6 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين (33م2: 63م2) بالمناطق المختلفة بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني، يوم الأحد الموافق 12/5/2024.

وأضافت رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، أنه تم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقر الجهاز، بجانب إتاحة المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدلية والوحدات في مواعيد العمل الرسمية للجهاز.

وفي سياق متصل، أعلن جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة “ غرب أسيوط” طرح أعمال صيانة وتأمين مزروعات الجزيرة الوسطى وشبكة الري لطريق الهضبة الرئيسي بطول 8كم بالمدينة، في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

محافظ أسيوط يتفقد وضع التربة الزلطية ورصف شوارع مدينة منفلوط

جيهان عمار جهاز تنمية مدينة اسيوط الجديدة أسيوط الجديدة مدينة ناصر والصيدلية

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