إقبال كثيف.. 12.5 مليار جنيه قيمة بيع النقد الأجنبي لشركات الصرافة

شهدت فروع شركات الصرافة إقبالا كثيفا لاستبدال وتغير وبيع العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، ونجحت شركات الصرافة العاملة في السوق المصري من تحصيل ما يقرب من 12.480 مليار جنيه، إجمالي حصيلة التنازلات وبيع النقد الأجنبي منذ يوم 6 مارس الماضي حتى أمس الإثنين 8 أبريل.

وشهدت فروع الصرافة بالمحافظات إقبالا شديدا وزحاما من قبل الجمهور للتنازل عن العملة ما يؤكد نجاح قرارات البنك المركزي الأخيرة في زيادة الحصيلة الدولارية لصالح الدولة وفق القنوات الشرعية لتنتهي تماما السوق السوداء للدولار والمضاربات التي حدث خلال شهر فبراير الماضي.

وقال عادل فوزي، رئيس شركة مصر للصرافة التابعة لبنك مصر، إن حصيله التنازلات وبيع العملات الأجنبية والعربية لشركة مصر للصرافة أمس 8 أبريل سجلت 258 مليون جنيه، ؜وبذلك تكون شركة مصر للصرافة قد جاوزت حصيلة التنازلات بها منذ قرار تحرير سعر الصرف وحتى 8 أبريل مبلغ 5 مليارات جنيه.



وأضاف فوزي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الدولار يستحوذ على النصيب الأكبر من التنازلات بنسبة 61%، يليه الريال السعودي بنسبة 23%، ثم اليورو بنسبة 13%؜، ثم الدرهم الإماراتي بنسبة 1%، والجنيه الإسترليني بنفس النسبة، وعملات مختلفة بنسبة 0.5%.



وتابع، ما زال الإقبال كثيف على فروع الشركه المنتشره فى كل المحافظات وعددها 71 فرعا للتنازل عن العملات الأجنبيه طوال فترة العمل، مشيرا إلى استمرار العمل بالشركة اليوم الثلاثاء بعد إجازة البنوك بمناسبة عيد الفطر المبارك.



وقال إن هناك ارتفاعا غير مسبوق في حصيلة الثلاثة أيام الأخيرة حيث تم تحصيل 270 مليون جنيه خلال السبت الماضي تلاه الأحد بقيمة 260 مليون جنيه وأمس الإثنين بقيمة 258 مليون جنيه متوقع ارتفاع حصيلة البيع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

وأشار إلى أن مواعيد العمل يوميا خلال الفترة الصباحية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 4 عصور، وعلى أن تبدأ الفترة المسائية من الساعة 8 مساءً وحتى الساعة 11.30 مساء.

وقال عبدالمجيد محيي الدين، رئيس شركة الأهلى للصرافة التابعة للبنك الأهلي، إن حصيلة بيع النقد الأجنبي داخل فروع الشركة بلغت نحو 6.85 مليارات جنيه، منذ قرارات 6 مارس الماضي للبنك المركزي، موضحًا أن تعاملات أمس الاثنين بلغت 350 مليون جنيه.



أضاف محيي الدين، في تصريحات خاصة ل "الدستور"، أن فروع الشركة البالغة 89 فرعا شهدت إقبالا كثيفا من الجمهور للتنازل وبيع العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه مما يشير إلى نجاح قرارات البنك المركزي الأخيرة في استعادة الثقة للاقتصاد المصري متوقعا أن تشهد حصيلة النقد الأجنبي نموا كبيرا خلال الفترة المقبلة.



أشار محمد رجائي، رئيس شركة كايرو للصرافة التابعة لبنك القاهرة، إلى أن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه بلغت ما قيمته 630 مليون جنيه، وذلك من خلال 12 فرعًا على مستوى الجمهورية، موضحًا أن وجود سعر موحد ساعد في القضاء على السوق الموازية للعملة الصعبة.



وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس الجارى، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.



