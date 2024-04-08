الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

طارق السيد: "لما نزلت مع والدى القبر شكيت إنه لسة عايش"

طارق السيد
طارق السيد

كشف الكابتن طارق السيد، لاعب نادي الزمالك السابق، عن اللحظات الصعبة التي مر بها بعد وفاة والده.

وأضاف "السيد" خلال لقائه لبرنامج "كلّم ربنا" عبر إذاعة "راديو 9090": "أنا من الناس اللي لو حد من أهلي بنزل معه القبر، نزلت مع والدي وأنا بدفنه، حسيت إن جسمه طري كأنه عايش وجالي شكوك إنه حي".

وتابع: "أنا علشان دخلت مع ناس كثيرة قبل كده كنت بشوف إن جسمهم مخشب ناشف، الميت أول ما يموت جسمه بينشف بعد عدد ساعات معينة".

واستكمل: "رفعت الكفن من على وشه كنت براجع نفسي يمكن عايش، بس للأسف كان ميتا، قلت له سامحني على أي حاجة قصرت فيها".

وأردف: "والدي كان لما يشوفني يخف، وأنا كنت النفس بتاعه والدواء بتاعه، وأنا تعودت معه على كده".

وأشار إلى أن لحظة الوفاة صعبة جدًا تحاول أن تتحدث مع ربنا وتجمع أهلك، متابعًا: "أصعب لحظات حياتي هي لحظة وفاة والدي، كنت عاوز أبكي وأصرخ ومش قادر".

طارق السيد الكابتن طارق السيد كل م ربنا برنامج كل م ربنا راديو 9090

مواد متعلقة

طارق السيد: وفاة والدى صدمة كبيرة وطلبت من ربنا يريحه

الأكثر قراءة

كسوف الشمس 8 أبريل 2024.. هل يُرى فى مصر؟

خلاف على الأجرة تنتهي ببركة دماء وشهيد شهامة بمنشأة ناصر.. التفاصيل الكاملة

أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 8-4-2024 فى بورصة الدواجن

التهمت الكافيهات.. المعاينة الأولية وراء حريق نادي الصيادلة بالإسكندرية

فريق كامل يغيب عن الأهلى فى مباراته أمام إنبى بدورى نايل

الإفتاء تعلن غدا المتمم لشهر رمضان.. والأربعاء أول أيام عيد الفطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

ماجد حبته

وعود وتعهدات ليلة القدر

وائل لطفي

أربع رسائل من الرئيس

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

صور

صلاة التروايح من الجامع الأزهر

مباراة الزمالك وفيوتشر فى بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل|زلزال الغضب يهز إسرائيل.. فشل الحرب على غزة يُشعل التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

هزيمة مُذلة أم استعداد لرفح.. أسرار الانسحاب الإسرائيلى المفاجئ من خان يونس

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح