طارق السيد: "لما نزلت مع والدى القبر شكيت إنه لسة عايش"

كشف الكابتن طارق السيد، لاعب نادي الزمالك السابق، عن اللحظات الصعبة التي مر بها بعد وفاة والده.

وأضاف "السيد" خلال لقائه لبرنامج "كلّم ربنا" عبر إذاعة "راديو 9090": "أنا من الناس اللي لو حد من أهلي بنزل معه القبر، نزلت مع والدي وأنا بدفنه، حسيت إن جسمه طري كأنه عايش وجالي شكوك إنه حي".

وتابع: "أنا علشان دخلت مع ناس كثيرة قبل كده كنت بشوف إن جسمهم مخشب ناشف، الميت أول ما يموت جسمه بينشف بعد عدد ساعات معينة".

واستكمل: "رفعت الكفن من على وشه كنت براجع نفسي يمكن عايش، بس للأسف كان ميتا، قلت له سامحني على أي حاجة قصرت فيها".

وأردف: "والدي كان لما يشوفني يخف، وأنا كنت النفس بتاعه والدواء بتاعه، وأنا تعودت معه على كده".

وأشار إلى أن لحظة الوفاة صعبة جدًا تحاول أن تتحدث مع ربنا وتجمع أهلك، متابعًا: "أصعب لحظات حياتي هي لحظة وفاة والدي، كنت عاوز أبكي وأصرخ ومش قادر".