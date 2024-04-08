الإثنين 08 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

طارق السيد: وفاة والدى صدمة كبيرة وطلبت من ربنا يريحه

الكابتن طارق السيد
الكابتن طارق السيد

تحدث الكابتن طارق السيد، لاعب نادي الزمالك السابق، عن وفاة والده، قائلًا: "كانت صدمة كبيرة لنا، وربنا كان رحيما بي جدًا".  

وأضاف "السيد" خلال لقائه لبرنامج "كلّم ربنا" عبر إذاعة "راديو 9090": "رغم الحزن الكبير عزائي الوحيد أنه توفى في أيام مفترجة في العشر الأواخر من رمضان وفي ليلة وترية".

وتابع: "الحمدلله أنه توفى في الأيام الحلوة دي، الحزن على الفراق والفقد، لكن الموت حق علينا كلنا، ومن حلاوة الموضوع أنه مات في أيام مفترجة حلوة".

واستكمل: "كنت معه في المستشفى في لحظاته الأخيرة، وأصعب لحظة أما الدكتور قالي البقية في حياتك"، مشيرًا إلى أن الإحساس صعب جدًا لا يُوصف.

وأردف: "وهو في العناية المركزة دخلت صليت لربنا ودعيت وقلت يا رب لو هو هيعيش تعبان ريحه، خصوصًا إن نسبة الأكسجين في الدم قلت جدًا وستؤثر على المخ، الموضوع كان قاسيًا جدًا الألم في جسد الوالد كأنه في جسدي أنا".

طارق السيد الكابتن طارق السيد كل م ربنا برنامج كل م ربنا راديو 9090

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