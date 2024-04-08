الإثنين 08 أبريل 2024
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سياسي

رئيس دفاع النواب يهنئ الرئيس السيسي والمصريين بمناسبة حلول عيد الفطر

النائب اللواء أحمد
النائب اللواء أحمد العوضي

هنأ النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لعام 1445هــ، سائلًا المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة عليه بموفور الصحة والعافية، وأن يكون عيد خير ورخاء وأمن وسلام على مصرنا الحبيبة.

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وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في تهنئته: «يسعدني أن أتقدم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أهالي وأبناء محافظة الدقهلية عامة ومركزى السنبلاوين وتمى الأمديد خاصة، بأصدق التهاني القلبية وأرق الأمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يوفقكم قائدًا للمسيرة الوطنية وأن يحقق على يديكم الكريمة خير مصر وعزها وتقدمها وازدهارها ويبارك الله جهودكم ويسدد علي طريق الحق والعدل والخير خطاكم.

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وتقدم النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، بالتهنئة القلبية لكل من الدكتور  مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول / محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة واللواء/ محمود توفيق وزير الداخلية،  والمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ،  وكبار رجال الدولة، أعرب فيها عن أصدق التهاني بمناسبة حلول  عيد الفطر المبارك،  داعيا المولى عز وجل أن يكلل جهودنا جميعا بالنجاح والتوفيق حتى يتحقق للشعب المصري كل ما يصبو إليه من تقدم وازدهار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

يذكر أن اللواء أحمد العوضي سبق وثمن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي  خلال كلمته في إفطار الأسرة المصرية والتي تضمنت الاستمرار في تنفيذ إجراءات إصلاح المسار الاقتصادي،، فضلًا على التأكيد على دعم الطبقات الأولى بالرعاية، الاستمرار في الحوار الوطني، وتوجيه الحكومة بالاستمرار في دعم الشباب وتمكين المرأة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والمجتمعية، مؤكدًا أنها نابعه من رؤية عميقة وصادقة ومخلصة للعمل العام بأنواعه الحزبي والسياسي والمدني.

اللواء أحمد العوضي الرئيس عبدالفتاح السيسي عيد الفطر تهنئة حزب حماة الوطن

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