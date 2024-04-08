الكنيسة البيزنطية تحتفل بحلول تذكار بعض الرسل الذين من السبعين

تحتفل الكنيسة البيزنطية بحلول تذكار بعض الرسل الذين من السبعين، الذين يسلِّم عليهم الرسول بولس في آخر رسالته إلى الرومانيين، ما عدا اغابوس الأورشليمي الأصل والذي تنبأ عن المجاعة التي حدثت في أيام كلوديوس بين سنة 45-48، وعن اسر بولس.

وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: لو أنّ الرّب يسوع أفرغ الأجران من الماء ليستبدله بخمرٍ يستمدّه من الكنوز الدفينة للخلق، لكان في الوقت عينه ظهر وكأنّه يحكم على كتب العهد القديم. غير أنّه فعل عكس ذلك ولم يُفرِغِ الماء، بل حوّله إلى خمر ليرينا بذلك أنّه كاتب العهد القديم: فالخدم ملأوا الأجران ماء بناء لأمره. لكن هذا الماء كان ليبقى من دون طعم لو أنّ الإيمان لم يكتشف الرّب يسوع من خلال تحوّل الماء إلى خمر. نحن نعلم أنّ كتب الشريعة تحتوي على كلّ الأحداث منذ ابتداء العالم، وأنّ الزمن فيه يقسم إلى ستّ حقبات، وأنّنا نعيش في الحقبة السادسة.

تحتسب الحقبات كالتالي: الحقبة الأولى من آدم حتّى نوح؛ الثانية من نوح إلى إبراهيم؛ الثالثة من إبراهيم حتّى داود؛ الرابعة من داود إلى سبي بابل؛ والخامسة من سبي بابل إلى يوحنّا المعمدان؛ أمّا الحقبة السادسة، فهي تمتدّ من يوحنّا المعمدان حتّى نهاية العالم. إنّ الأجران الستّة ترمز إلى الحقبات السّت من الزمن الّتي في خلالها لم تخطئ النبوءة. وترمز الأجران المليئة إلى النبوءات المكتملة.

هذا وتوجه نيافة الأنبا عمانوئيل، مطران إيبارشية طيب للأقباط الكاثوليك، إلى مخافظة البحر الأحمر، برفقته القمص يؤانس أديب، وكيل المطرانية لمحافظة البحر الأحمر، وراعي كنيسة القديس يوسف، بالغردقة، والأب بولس فاروق، راعي كنيسة العائلة المقدسة، بسفاجا، لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك، إلى قيادات محافظة البحر الأحمر، بدءً من مدينة القصير.

والتقى الوفد الإيبارشي مع السيد اللواء إيهاب راشد، رئيس مجلس المدينة، مقدمين لسيادته، ولجميع معاونيه التهنئة بالعيد، والشكر على كافة المجهودات، من أجل تنمية المدينة، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

ثم توجه نيافته، ومرافقيه إلى مدينة سفاجا، حيث قدم التهنئة بعيد الفطر المبارك للسيد اللواء ياسر شعبان، رئيس مجلس المدينة، حيث أشاد الأنبا عمانوئيل بالجهد المبذول في المجال الخدمي بالمدينة من بنيه تحتيه، وترتيب، وتنسيق، لتكون دائما أكثر جاذبية.

تلا ذلك، المحطة الأخيرة بمدينة الغردقة، حيث التقى صاحب النيافة السيد اللواء محيي سلامة، مدير أمن المحافظة، مقدمًا لسيادته التهنئة بالعيد، والشكر على ما تتمتع به المحافظة من أمن، وأمان، وهذا يظهر جليًا في العدد المتزايد للسياح، كما أجرى الأنبا عمانوئيل عدة لقاءات بالمدينة مع الجهات الأمنية، والتنفيذية.