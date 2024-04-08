الكنيسة المارونية تحتفل بحلول تذكار المجمع المسكونيّ السابع في نيقية 787

تحتفل الكنيسة المارونية بحلول تذكار المجمع المسكونيّ السابع في نيقية 787، وعُقِدَ هذا المَجمَع في نيقيا سَنة 787 على أيام البابا أدريانوس الأول والملكة ايرين، وقد ضمَّ من الشرق والغرب 397 أسقفاً، أعلِنَ فيه تَكريمُ الأيقونات ضِدَ البِدعَة القائلة بِتَحطيمِها.

وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: يجب قياس قوّة الحبّ الّذي اجتاح نفس هذه المرأة التي لم تبتعد عن قبر الربّ، حتّى عندما تركه التلاميذ. كانت تبحث عن الّذي لم تكن تجده، كانت تبكي وهي تبحث عنه، وإذ كانت مشتعلة بنار حبّها، كانت تشتعل أيضًا رغبةً بالذي كانت تعتقد أنّه أُخِذَ. لذلك كانت هي الوحيدة التي رأته، هي الّتي ظلّت لتبحث عنه، لأنّ فعاليّة العمل الصالح تكمن في الثبات، وقد قال مَن هو الحقيقة: "الَّذي يَثبُتُ إِلى النِّهاية فذاكَ الَّذي يَخلُص".

فالانتظار يجعل الرغبات المقدّسة تكبر. إذا جعلها الانتظار تضمحلّ، هذا يعني أنّها لم تكن رغبات حقيقيّة. بحبّ كهذا اشتعل جميع الّذين استطاعوا بلوغ الحقيقة. لذلك يقول داود: " ظَمِئَت نَفْسي إِلى الله، إِلى الإِلهِ الحَيّ متى آتي وأَحضُرُ أَمامَ الله؟". وتقول الكنيسة أيضًا في نشيد الإنشاد: "قَد أَسقَمَني الحب". "لِماذا تَبْكينَ، أَيَّتُها المَرأَة، وعَمَّن تَبحَثين؟" تُسأل عن سبب ألمها، لكي تكبر رغبتها، ولكي، وهي تلفظ اسم مَن تبحث عنه، تجعل حبّها له أكثر اضطرامًا.

"فقالَ لها يسوع: مَريَم!". بعد كلمة "امرأة" البسيطة، ها هو يناديها باسمها. كأنّه يقول لها: "اعرفي مَن يعرفُكِ. أنا لا أعرفك بشكل عامّ كالأخريات، بل أعرفك بصورة شخصيّة". عندما ناداها باسمها، عرفت مريم خالقها فنادته فورًا "رابوني"، أي "يا معلّم"، لأنّ الّذي كانت تبحث عنه ظاهريًّا، هو نفسه كان يعلّمها باطنيًّا أن تبحث عنه.