الإثنين 08 أبريل 2024
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الكرازة

الأنبا عمانوئيل يقدم التهنئة بعيد الفطر المبارك لقيادات محافظة البحر الأحمر

جريدة الدستور

توجه الأنبا عمانوئيلعياد، مطران إيبارشية طيب للأقباط الكاثوليك، إلى مخافظة البحر الأحمر، برفقته القمص يؤانس أديب، وكيل المطرانية لمحافظة البحر الأحمر، وراعي كنيسة القديس يوسف، بالغردقة، والأب بولس فاروق، راعي كنيسة العائلة المقدسة، بسفاجا، لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك، إلى قيادات محافظة البحر الأحمر، بدءً من مدينة القصير.

والتقى الوفد الإيبارشي مع اللواء إيهاب راشد، رئيس مجلس المدينة، مقدمين له، ولجميع معاونيه التهنئة بالعيد، والشكر على المجهودات كافة، من أجل تنمية المدينة، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

ثم توجه ومرافقيه إلى مدينة سفاجا، حيث قدم التهنئة بعيد الفطر المبارك للسيد اللواء ياسر شعبان، رئيس مجلس المدينة، حيث أشاد الأنبا عمانوئيل بالجهد المبذول في المجال الخدمي بالمدينة من بنيه تحتيه، وترتيب، وتنسيق، لتكون دائما أكثر جاذبية.

تلا ذلك، المحطة الأخيرة بمدينة الغردقة، حيث التقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن المحافظة، مقدمًا له التهنئة بالعيد، والشكر على ما تتمتع به المحافظة من أمن، وأمان، وهذا يظهر جليًا في العدد المتزايد للسياح، كما أجرى الأنبا عمانوئيل عدة لقاءات بالمدينة مع الجهات الأمنية، والتنفيذية.

 

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