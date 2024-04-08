طلب إحاطة بشأن حرمان منطقة عبد القادر 1 بدمياط من خدمة الصرف الصحي

تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بطلب إحاطة لوزير الإسكان بشأن وجود منطقة بمحافظة دمياط باسم عبد القادر ١ تابعة للوحدة المحلية بالسنانية مخصص لها قطعة أرض لعمل محطة صرف صحي منذ عام ٢٠٠٩ ولكنها لم يتم إقامتها حتى الآن، مؤكدة أن هذه المنطقة تعانى حتى الآن من عدم وجود خدمة الصرف الصحي.

وأشارت متى فى بيان صحفى لها إلى أن هذه المنطقة يوجد بها حوالي ٤ آلاف أسرة وبمتوسط ٤ أفراد فى الأسرة، أى حوالي ١٦٠٠٠ نسمة يصرفون على الأراضي الزراعية ويقوموا بعمل طرنشات لها ونزحها كل فترة بالعربات.

المطالبة بإدخال المنطقة ضمن مبادرة حياة كريمة

وأوضحت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أنها تقدمت بطلب الإحاطة لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالبحث فى أمر هذه المنطقة، والتى تعتبر محرومة من أهم الخدمات وهى خدمة الصرف الصحي.

واختتمت: أطالب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بضرورة إستفادة هذه المنطقة من مبادرة حياة كريمة، خاصة وأنها لم تدخل ضمن مبادرة حياة كريمة أو خط التنظيم أو داخل الحيز العمرانى.

منطقة عبد القادر 1 بدمياط

منطقة عبد القادر 1 بدمياط

منطقة عبد القادر 1 بدمياط

منطقة عبد القادر 1 بدمياط

منطقة عبد القادر 1 بدمياط