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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

موعد إعادة مسلسل محارب لـ حسن الرداد الحلقة 28

مسلسل محارب
مسلسل محارب

موعد إعادة مسلسل محارب لـ حسن الرداد الحلقة 28 محور اهتمام الملايين من الجمهور حاليا وذلك مع تصاعد الأحداث حيث نجح محارب في الوصول لحجة لاثبات براءته.

مسلسل محارب مواعيد اعادة الحلقة 28

جاء موعد إعادة مسلسل محارب لـ حسن الرداد الحلقة 26 في الساعة الخامسة على قناة CBC إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

مسلسل محارب تفاصيل احداث الحلقة 28

لتصل لايدي محارب مستندات هامة من البلوجر راندا صديقة ابن العزازي ويخطط لاستغلالها للضغط على الجيوشي ولتكون الكارت الرابح بين يديه للحصول على دليل براءته.

وطبع محارب المستندات ل ٣ نسخ لارسالها الى عناوين محدده للاستفاده منها ليفوز بحقه المهدور منذ حادث قتل والدته.

مسلسل محارب موعد وقنوات عرض الحلقة 29

يعرض محارب في تمام الساعة التاسعة مساءً والإعادة في الساعة الخامسة على قناة CBC إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

قصة مسلسل محارب

يصطحب أبطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في إطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سرا كبيرا يغير حياته عندما اضطر للعمل لإعالة أسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

ابطال مسلسل محارب

أبطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود.

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مسلسل محارب الحلقة 28.. نرمين الفقي تتفق مع البلطجي مجدي النمرود

يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود  ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.

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