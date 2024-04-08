الإثنين 08 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

96 مليار جنيه لتنفيذ 1260 مشروعًا تنمويًا بالقاهرة ضمن خطة 2023/ 2024

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تقرير صادر عنها، ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة القاهرة لعام 23 /2024، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كل محافظات الجمهورية للعام الخامس على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (23 /2024)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن المشاركة المجتمعية هي الضمانة الأساسية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وسد الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، اتساقًا مع رؤية مصر 2030، والهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة العالمية "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف".

خطط التنمية المستدامة

وأضافت "السعيد" أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحرص على إشراك المواطنين في كل مراحل العملية التنموية، التي تبدأ بالتخطيط ثم المتابعة وتقييم الأثر، وتعمل دائمًا على اتخاذ خطواتٍ متسارعة نحو تهيئة البيئة المناسبة؛ لتعزيز هذه المشاركة، سواء من خلال توفير بيانات تتعلق بخطط التنمية المستدامة السنوية بشكلٍ تفصيلي، وإصدار تقارير متابعة التنفيذ بصفة دورية، أو اقتراح مبادرات ومشروعات ذات أولوية، في إطار نهج تشاركي شامل ومتكامل، تحقيقًا لمبدأ "عدم ترك أحد خلف الركب".

خطة المواطن الاستثمارية 

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة القاهرة، أوضحت "السعيد" أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 1260 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة القاهرة بخطة عام 23 /2024 تبلغ 96.2 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة القاهرة بخطة عام 22 /2023 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 29،6 مليار جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 31%، يليه قطاع النقل بقيمة 26 مليار جنيه بنسبة 27%، ويخص قطاع التنمية المحلية 10.7 مليار جنيه بنسبة 11%، ثم التعليم العالي 4.5 مليار جنيه بنسبة 4%، ثم قطاع الصحة باستثمارات تبلغ 1.9 مليار جنيه بنسبة 2%، ويخص القطاعات الأخرى بالمحافظة استثمارات بقيمة 22،9 مليار جنيه بنسبة 24%.

أهم المستهدفات التنموية 

وأشار التقرير إلى أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان بمحافظة القاهرة في خطة 23 /2024، والتي تتمثل في توجيه نحو 19 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب توجيه 691،5 مليون جنيه لخدمات الكهرباء، ويبلغ عدد المشروعات التنموية في هذا القطاع 93 مشروعًا، وفي قطاع التنمية المحلية تبلغ عدد المشروعات التنموية 495 مشروعًا، وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه 8.8 مليار جنيه لرصف الطرق المحلية، وتوجيه 257 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء، كما أن الخطة تستهدف تنفيذ 173 مشروعًا تنمويًا بقطاع التعليم العالي منها مشروعات خاصة باستكمال برامج دعم تنمية الموارد البشرية وتطوير البنية التحتية.

التخطيط وزيرة التخطيط خطة التنمية استثمارات محافظة القاهرة

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