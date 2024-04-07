الإثنين 08 أبريل 2024
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رياضة

"الشحات" يحصل على راحة 5 أيام بعد إجراء جراحة ناجحة فى الوجه

حسين الشحات
حسين الشحات

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن حسين الشحات، لاعب الفريق، خضع لعملية استعدال ورد في عظمة الوجه، إثر الإصابة التي تعرض لها في مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني في دور الـ8 بدوري الأبطال.

وأضاف أن العملية تمت بنجاح، وأن اللاعب سيغادر المستشفى خلال الـ48 ساعة القادمة، وأنه سيتم منحه راحة 5 أيام، بعدها يرتدي «قناع وجه»، ومن الممكن أن يمارس بعض التدريبات الخفيفة حتى لا يشعر بأية آلام.

أما بخصوص فترة الغياب، فقال جاب الله: إن هذا الكلام سابق لأوانه، وسوف يتحدد في ضوء التئام الشرخ الموجود خلال الفترة المقبلة.

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