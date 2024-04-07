حسين الشحات يُجرى جراحة ناجحة فى الوجه

أجرى حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الأحد، جراحة ناجحة في الوجه بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة المارد الأحمر أمام سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة قبل نهاية مباراة الأهلي أمام سيمبا التنزاني في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأثبتت الأشعة التي أجراها اللاعب والفحوصات الطبية التي خضع لها إصابته بشرخ أسفل العين واعوجاج في عظام الوجه.

ومن المنتظر أن يغادر اللاعب المستشفى غدًا الإثنين، بعد أن تتم متابعته بشكل مستمر في الوقت الراهن للاطمئنان على حالته.

وقرر الجهاز الطبي للنادي الأهلي ارتداء حسين الشحات واقيا طبيا للوجه خلال الأيام الأولى لمشاركته في التدريبات الجماعية للفريق.

وسيفتقد الأهلي جهود اللاعب لفترة تتراوح من 3 أسابيع إلى شهر.

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