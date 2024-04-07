حسين الشحات يخضع لجراحة فى الوجه بعد إصابته أمام سيمبا

أكد نادي الأهلي أن حسين الشحات، لاعب الفريق، بحاجة إلى إجراء عملية جراحية للتعامل مع الشرخ الذي تعرض له في عظمة الوجه أسفل العين خلال لقاء سيمبا التنزاني.

وأكدت أشعة الرنين حاجة حسين الشحات لإجراء عملية جراحية للتعامل مع الشرخ الذي تعرض له في عظمة الوجه وبعد استشارة عدد من الأطباء تقرر خضوع اللاعب للجراحة صباح اليوم الأحد على يد طبيب كبير متخصص في مثل هذا النوع من جراحات الوجه.

وسقط الشحات مصابًا أثناء مشاركته في مباراة الأهلي وسيمبا بإياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، التي انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد، وخرج من الملعب في الدقيقة العاشرة من الوقت بدلًا من الضائع للشوط الثاني، وحل بدلًا منه زميله أكرم توفيق.

وأصدر الأهلي بيانًا رسميًا جاء نصه كالآتي: "أثبتت الأشعة المبدئية التى خضع لها الشحات عدم إصابته بارتجاج في المخ ووجود شرخ بسيط في عظام الوجه تحت العين بالإضافة لنزيف تحت عظمة العين".

وتابع: "وفضل طبيب الأهلى استمرار حسين الشحات تحت الملاحظة الطبية بالمستشفى لمزيد من الاطمئنان على حالته".

وخرج الشحات من حسابات السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، فى مباراة إنبي المقبلة بمنافسات بطولة دوري نايل، الدوري الممتاز، وكذلك تحوم الشكوك حول إمكانية لحاقه بمباراة زد.