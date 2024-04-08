عاجل.. "أمطار بمناطق متفرقة".. حالة الطقس فى مصر خلال الساعات القادمة

يهتم الكثير من الأشخاص بمعرفة حالة الطقس خلال الساعات القادمة خاصة وأن كانت هناك بعض الأماكن التي تشهد سقوط أمطار خلال الساعات القادمة وخلال هذا التقرير نقدم لكم كافة التفاصيل عن حالة الطقس خلال الساعات القادمة والظواهر الجوية.

حالة الطقس خلال الساعات القادمة

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس يوم الإثنين المتوقع أن تشهد مناطق متفرقة من شمال البلاد أمطارا متفاوتة الشدة خلال يوم 29 من شهر رمضان المبارك نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يرافقه كتل هوائية قادمة من شمال أوروبا.

وأضاف بيان الأرصاد أن هذا التأثير يعمل على إعادة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام، كما أن هذا النظام الجوي المتغير من شأنه أن يجلب فرصا لهطول أمطار تكون متفاوتة الشدة على مناطق شمال البلاد، يشمل ذلك مناطق مثل السواحل الشمالية وبعض المناطق الداخلية الشمالية.

يعكس هذا النظام الجوي الحالي تقلبات الطقس المعتادة في هذا الوقت من السنة، حيث يأتي امتداد المنخفضات الجوية بفرصة لهطول الأمطار وانخفاض درجات الحرارة في بعض المناطق، مما يساهم في توازن المناخ المحلي.

أماكن سقوط الأمطار خلال الساعات القادمة

ومن المتوقع أن تشهد عدة مناطق في مصر هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، قد تكون رعدية أحيانًا، خلال الساعات القادمة وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

ومن ضمن الأماكن التي ستتأثر مناطق مثل مطروح، والإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ، ودمياط بأمطار متوسطة إلى غزيرة، وقد يصحبها الرعد أحيانا.

أما في مناطق جنوب الوجه البحري، فمن المتوقع هطول أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على بعض المناطق المتفرقة.

وفيما يتعلق بالسواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء، ومدن القناة، ومناطق من القاهرة الكبرى، ستكون الأمطار خفيفة، قد تكون متوسطة في المساء، وقد تمتد إلى مناطق من الفيوم وبني سويف.

نشاط الرياح

ومن المتوقع أن تتسبب نشاطات للرياح في زيادة الإحساس ببرودة الطقس على مناطق مختلفة من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وقد تشهد بعض المناطق في الصحراء الغربية وشمال الصعيد تكونات للرمال والأتربة نتيجة لهذا النشاط الرياحي.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة، من المتوقع أن يكون الطقس مائلًا للبرودة خلال الليل والصباح الباكر على شمال البلاد، في حين يكون دافئًا نهارًا على نفس المناطق، أما جنوب البلاد، فسيكون الطقس حارًا نهارًا.

هذه التغيرات الجوية الطبيعية تأتي ضمن سياق الأحوال الجوية المعتادة في هذا الوقت من العام، حيث تلعب الرياح النشطة دورًا في تحديث الأجواء وإثارة التكونات المحلية. يُنصح باتخاذ الحيطة والحذر ومتابعة تعليمات السلامة المحلية خلال هذه الظروف الجوية المتغيرة.

درجات الحرارة خلال الساعات القادمة

من المتوقع أن تشهد القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى تصل إلى ٢٦ درجة مئوية يوم الإثنين في إطار حالة من التقلبات الجوية المتوقعة خلال الفترة من الإثنين 8 أبريل إلى يوم الأربعاء 18 من ذات الشهر.