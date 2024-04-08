سياسى فلسطينى يعلق للدستور على انسحاب الاحتلال من خان يونس

علق عزيز العصا الكاتب السياسي الفلسطيني، على انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من مدينة خان يونس في قطاع غزة عقب شهور من حرب الإبادة المستمرة.

وقال العصا في تصريحات خاصة للدستور، إن انسحاب قوات الاحتلال من خان يونس هو انسحاب ناجم عن ضغط المقاومة الفلسطينية، ومن الجانب الآخر، انسحاب تكتيكي عبارة عن إعادة تموضع للقوات من أجل المزيد من الاجتياحات في مناطق مختلفة، بخاصة رفح التي تقع في بيت النار منذ بضعة أشهر.



وأشار العصا إلي أنه لا يمكن استبعاد التهديدات باجتياح رفح المصاحبة لهذا الانسحاب، باعتبارها ضمن نطاق الضغط على المقاومة لتحسين شروط الاحتلال بخصوص أي صفقة مقبلة.

جيش الاحتلال يسحب جميع قواته البرية من جنوب قطاع غزة

وسبق، وأعلن الناطق باسم جيش الاحتلال عن سحب جميع القوات البرية من جنوب قطاع غزة باستثناء لواء واحد، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.



وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت عن انسحاب الفرقة 98 من خان يونس جنوب غزة ولا وجود للقوات في شمال القطاع أو جنوبه.

5 صواريخ من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، اليوم، على مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي القريبة من حدود قطاع غزة، بعد ساعات من إعلان جيش الاحتلال سحب قواته من خان يونس بعد أشهر من القتال في المدينة.

وبحسب جيش الاحتلال الإسرائيلي، تم اعتراض بعض الصواريخ بواسطة نظام القبة الحديدية للدفاع الجوي، ولا توجد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار وذلك وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل.

وقبل انسحابه من قطاع غزة، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قوات من لواء الكوماندوز عثرت على نفق يبلغ طوله 900 متر في حي الأمل بخان يونس في قطاع غزة.