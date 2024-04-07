الصحة الفلسطينية: الاحتلال دمر 155 منشأة صحية في غزة وأخرج 32 مستشفى من الخدمة

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال دمر 155 منشأة صحية في قطاع غزة وأخرج 32 مستشفى من الخدمة، وأن هدف الاحتلال من استهداف المنظومة الصحية في قطاع غزة هو إجبار السكان على النزوح.

وأشار بيان الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال يكيل الاتهامات ضد المنظومة الصحية في قطاع غزة ولم يقدم دليلا واحدا على صحة ادعاءاته، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.

وأضاف، أن الاحتلال منذ اللحظة الأولى للحرب يشن حملة ممنهجة ضد المنظومة الصحية في قطاع غزة، ويقوم بعملية إبادة جماعية بحيث يجعل قطاع غزة غير قابلة للحياة.