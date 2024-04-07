المفتى يكشف عواقب الشح والبخل على المحتاجين (فيديو)

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن النبي صلى الله عليه وسلم حذّر من عواقب الشح والبخل على المحتاجين، وكيف أن هذا الشح والبخل كانا سببًا في الهلاك.

وأضاف "علام"، خلال برنامج "حديث المفتي" المُذاع على قناة "الناس": "فقال النبي اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم".

وتابع: "كما نبه النبي على أنه لا يجتمع شح من إيمان أبدًا فقال صل الله عليه وسلم: "لا يجتمع شح وإيمان في قلب عبد أبدًا" مؤكدًا أن ما بينك وبين الفلاح إلا أن يقيك الله عز وجل شح نفسك.

واستكمل: "قال الله سبحانه وتعالى وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ" موضحًا أن الله عز وجل يطمئن الأسخياء المنفقين في سبيله، بأنه لا يضيع عنده معروف، وبأن ما يقدمونه من خير إنما يكون مدخرًا لهم مخلوفًا عليهم.

وأشار إلى أن الله عز وجل وعد بجنة عرضها السموات والأرض للذين ينفقون في السراء والضراء، كما مدح الله سبحانه وتعالى الذين يقدمون حاجة الناس على حاجة أنفسهم بقوله: "وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ".