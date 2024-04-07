الأحد 07 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

المفتى يكشف عواقب الشح والبخل على المحتاجين (فيديو)

شوقي علام
شوقي علام

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن النبي صلى الله عليه وسلم حذّر من عواقب الشح والبخل على المحتاجين، وكيف أن هذا الشح والبخل كانا سببًا في الهلاك.

وأضاف "علام"، خلال برنامج "حديث المفتي" المُذاع على قناة "الناس": "فقال النبي اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم".

وتابع: "كما نبه النبي على أنه لا يجتمع شح من إيمان أبدًا فقال صل الله عليه وسلم: "لا يجتمع شح وإيمان في قلب عبد أبدًا" مؤكدًا أن ما بينك وبين الفلاح إلا أن يقيك الله عز وجل شح نفسك.

واستكمل: "قال الله سبحانه وتعالى وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ" موضحًا أن الله عز وجل يطمئن الأسخياء المنفقين في سبيله، بأنه لا يضيع عنده معروف، وبأن ما يقدمونه من خير إنما يكون مدخرًا لهم مخلوفًا عليهم.

وأشار إلى أن الله عز وجل وعد بجنة عرضها السموات والأرض للذين ينفقون في السراء والضراء، كما مدح الله سبحانه وتعالى الذين يقدمون حاجة الناس على حاجة أنفسهم بقوله: "وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ".

المفتي حديث المفتي برنامج حديث المفتى الشح والبخل

مواد متعلقة

المفتى: الله دعانا إلى الإنفاق فى سبيله والبذل والعطاء ابتغاء مرضاته

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 7 ابريل 2024؟| اليوم كم رمضان في التاريخ الهجري؟

تعرف على فوائد العسل الأبيض للبشرة

تاريخ مواجهات الأهلي ومازيمبي قبل موقعة نصف نهائي دوري الأبطال

كسوف الشمس 8 أبريل 2024.. هل يُرى فى مصر؟

إجازة البنوك في عيد الفطر 2024 وموعد عودة العمل رسميًا

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر للعاصفة "نهال"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

ماجد حبته

وعود وتعهدات ليلة القدر

وائل لطفي

أربع رسائل من الرئيس

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

صور

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

حفل إفطار الأسرة المصرية.. مائدة لمناقشة قضايا الوطن

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

محطة تل أبيب

المزيد

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح

بعد ساعات من الانسحاب.. استهداف مستوطنات إسرائيلية بـ5 صواريخ من خان يونس

أسخن اتصال أمريكى- إسرائيلى.. تفاصيل تهديد بايدن لنتنياهو بفرض عقوبات على إسرائيل