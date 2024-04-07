الأحد 07 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

المفتى: الله دعانا إلى الإنفاق فى سبيله والبذل والعطاء ابتغاء مرضاته

شوقي علام
شوقي علام

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الله عز وجل دعانا إلى الإنفاق في سبيله، وإلى البذل والعطاء ابتغاء مرضاته ووجهه الكريم.

وأضاف "علام" خلال برنامج "حديث المفتي" المُذاع على قناة "الناس": "فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة".

وتابع: ويروى أنه يوم نزل قول الله عز وجل "لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تُنفقوا من شيء فإن الله بِه عليم"، قام أبوطلحة إلى سيدنا رسول الله وقال يا رسول الله إن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله، فقال النبي: "بخ ذلك مال رابح، ذلك مال رابح".

المفتي شوقي علام حديث المفتي برنامج حديث المفتى

مواد متعلقة

المفتى: الكرم والجود من صفات العربى القديم

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 7 ابريل 2024؟| اليوم كم رمضان في التاريخ الهجري؟

تعرف على فوائد العسل الأبيض للبشرة

تاريخ مواجهات الأهلي ومازيمبي قبل موقعة نصف نهائي دوري الأبطال

كسوف الشمس 8 أبريل 2024.. هل يُرى فى مصر؟

إجازة البنوك في عيد الفطر 2024 وموعد عودة العمل رسميًا

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر للعاصفة "نهال"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

ماجد حبته

وعود وتعهدات ليلة القدر

وائل لطفي

أربع رسائل من الرئيس

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

صور

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

حفل إفطار الأسرة المصرية.. مائدة لمناقشة قضايا الوطن

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

محطة تل أبيب

المزيد

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح

بعد ساعات من الانسحاب.. استهداف مستوطنات إسرائيلية بـ5 صواريخ من خان يونس

أسخن اتصال أمريكى- إسرائيلى.. تفاصيل تهديد بايدن لنتنياهو بفرض عقوبات على إسرائيل