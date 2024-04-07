المفتى: الله دعانا إلى الإنفاق فى سبيله والبذل والعطاء ابتغاء مرضاته

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الله عز وجل دعانا إلى الإنفاق في سبيله، وإلى البذل والعطاء ابتغاء مرضاته ووجهه الكريم.

وأضاف "علام" خلال برنامج "حديث المفتي" المُذاع على قناة "الناس": "فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة".

وتابع: ويروى أنه يوم نزل قول الله عز وجل "لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تُنفقوا من شيء فإن الله بِه عليم"، قام أبوطلحة إلى سيدنا رسول الله وقال يا رسول الله إن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله، فقال النبي: "بخ ذلك مال رابح، ذلك مال رابح".