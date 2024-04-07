المفتى: الكرم والجود من صفات العربى القديم

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الكرم من الأخلاق العريقة التي اتصف بها أصحاب النفوس الكبيرة وحكموا على فاقدها باللؤم وخبث الطباع.

وأضاف "علام" خلال برنامج "حديث المفتي" المُذاع على قناة "الناس"، أن المجتمع العربي القديم اشتهر ببعض الصفات والتقاليد التي أقرها الإسلام بعد ذلك واستحسنها، وكان كرم النفس والجود بما في اليد إحدى هذه الصفات التي حرص العربي القديم عليها.

وتابع: "حتى اقترن ذكر الكرم بذكر أسماء بعض العرب، من أمثال حاتم الطائي وكعب بن مامة وغيرهما ممن أدركوا قيمة إكرام الضيف وقيمة إطعام الجائع وإعانة المحتاج".

واستكمل: "حينما جاء الإسلام أشاد بهذين الوصفين الكرم والجود، لذلك نجد أن الكرم والجود من صفات الله عز وجل".

وأشار إلى أن النبي محمد- صلى الله عليه وسلم- قال إن الله كريم يحب الكرماء جواد يحب الجود، كما أن الكرم من أخلاق رسول الله.

وأردف: "يروى عن سيدنا جابر بن عبدالله رضي الله عنه أنه قال: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فقال لا".