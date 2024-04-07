الأحد 07 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانى: رسائل الرئيس السيسى تؤكد حرصه على استكمال مسار الإصلاح الاقتصادى والتنمية الشاملة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

ثمّن النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، والتي تضمنت التأكيد على قوة أبناء مصر وروحهم الوطنية التي ساهمت في شق الصخر في كل ربوع الوطن، وتأكيد أيضًا أن الأمة المصرية العريقة التي بدأت التاريخ وصنعت الحضارة، والسعي نحو أن تكون مصر في صدارة الأمم، ودور القوات المسلحة المصرية وجميع فئات المجتمع، إعلاميين ومثقفين في دحر الإرهاب ومواجهة التحديات التي استهدفت أمن واستقرار البلاد.

الحوار الوطني

وأكد سوس، في بيان له اليوم، أن اهتمام الرئيس بمتابعة تنفيذ مخرجات وتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وحرصه على استكمال جلسات الحوار واستمرار النقاشات المفتوحة من أجل الاستثمار في نتائج هذا الحوار في مجابهة التحديات الراهنة، وعلى رأسها التحديات والأزمات الاقتصادية، هدفها دعم ومساندة الأسر الأكثر احتياجًا، والفئات الأولى بالرعاية، وتطوير الأماكن والمناطق النائية في ربوع مصر المختلفة.

txt

عيد حماد: كلمة الرئيس السيسي بحفل إفطار الأسرة المصرية اتسمت بالشفافية والمصارحة

txt

"حقوق النواب": كلمة السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية تؤكد رؤيته العميقة لمستقبل مصر

حفل إفطار الأسرة المصرية

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الرئيس السيسي اهتم خلال حفل إفطار الأسرة المصرية بتوجيه رسائل تؤكد حرصه على استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي ورسم خارطة طريق تحقق آمال المصريين في التنمية الشاملة، بالإضافة إلى التأكيد على موقف مصر الداعم والمستمر للقضية الفلسطينية والأشقاء في غزة، وتوجيه المساعدات الإنسانية ضخمة لدعم الشعب الفلسطيني وإنقاذ الأطفال والمرضى والنساء من مخطط الإبادة الجماعية، والسعي إلى وقف دائم لإطلاق النار والدخول في هدنة إنسانية.

وأشاد سوس بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي اتسمت بشفافية وصراحة وصدق، وأكد فيها على أهم ملامح استراتيجية المرحلة المقبلة في ظل ولايته الجديدة لمصر، وسط حضور متنوع لأطياف المجتمع المختلفة.

حزب مستقبل وطن عضو مجلس النواب رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل أفطار الأسرة المصرية اعلاميين ومثقفين

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 7 ابريل 2024؟| اليوم كم رمضان في التاريخ الهجري؟

كسوف الشمس 8 أبريل 2024.. هل يُرى فى مصر؟

مسلسل حق عرب الحلقة 28.. السويركي يستدرك شعوذة لمعرفة سبب اختفاء سعيد الجن

عاجل.. شديت زينة من شعرها وهاجمت تامر حسنى.. تصريحات نارية لتامر عبدالمنعم

مسلسل حق عرب الحلقة 28.. عبد ربه يؤمن نفسه بنقل جثث "المريحة" للمقابر

بحضور نجوم الكرة.. وزير الشباب والرياضة يفتتح ملعب نادى سيدى بشر الرياضى عقب تجديده

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

ماجد حبته

وعود وتعهدات ليلة القدر

وائل لطفي

أربع رسائل من الرئيس

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

صور

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

حفل إفطار الأسرة المصرية.. مائدة لمناقشة قضايا الوطن

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

محطة تل أبيب

المزيد

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح

بعد ساعات من الانسحاب.. استهداف مستوطنات إسرائيلية بـ5 صواريخ من خان يونس

أسخن اتصال أمريكى- إسرائيلى.. تفاصيل تهديد بايدن لنتنياهو بفرض عقوبات على إسرائيل