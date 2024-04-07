مؤسس المطبخ العالمي: مقتل عمالنا على يد الاحتلال خطأ "لا يغتفر"

قال مؤسس منظمة المطبخ المركزي العالمي خوسيه أندريس، اليوم الأحد، إن الغارات الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل سبعة من عمال المطبخ المركزي العالمي في غزة "لا تغتفر"، وذلك في معرض انتقاده لتحقيق جيش الدفاع الإسرائيلي في عمليات القتل.

ودعا أندريس، إلى إجراء تحقيق مستقل والحصول على أدلة أفضل من الجيش الإسرائيلي في مقابلة مع مارثا راداتز من شبكة ABC تم بثها يوم الأحد، مضيفًا أن إسرائيل لا تستطيع التحقيق بشكل صحيح مع نفسها.

وكانت قالت إسرائيل في تقرير نُشر يوم الجمعة، إن الغارة كانت "خطأ فادحًا" وأن القوات اعتقدت أنها كانت تهاجم مسلحين من حماس عندما استهدفت غارات الطائرات بدون طيار ثلاث مركبات تابعة لـ WCK في وقت متأخر من ليلة الإثنين.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه نظرا لأن الغارات حدثت في الليل، فإن طائرات المراقبة بدون طيار لم تتمكن من رؤية شعار WCK على المركبات، وأنه يفكر في توزيع ملصقات حرارية على مركبات الإغاثة لمنع حدوث ذلك مرة أخرى.