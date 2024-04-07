"أكبر حملة إطعام".. الأورمان والمصرية للاتصالات يوزعان 100 ألف كرتونة للأسر الأولى بالرعاية

أطلقت جمعية الأورمان بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات أكبر حملة إطعام بهدف توزيع 100 ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في نجوع وقرى ومراكز محافظات الجمهورية المختلفة؛ وذلك لتخفيف الأعباء المادية على الأسر وإدخال الفرحة فى قلوبهم فى شهر رمضان المبارك، جاء ذلك ضمن مبادرة المصرية للاتصالات دايما على بالى لتوزيع 750 ألف كرتونة.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن التوزيع تم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة لضمان وصول هذه الكميات إلى مستحقيها بشكل فعلي، وتحت إشراف مباشر من مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات، وفي إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم.

وأوضح أن الجمعية ترحب بالتعاون المثمر مع الشركة المصرية للإتصالات (أصحاب الأيادي البيضاء) لخدمة فئات غير القادرين في ربوع مصر المترامية، مؤكدًا أن التعاون مع الشركة المصرية للإتصالات، وقياداته يعزز من قدرات الجمعية لأداء دورها الإنساني في خدمة غير القادرين في ربوع مصر، ولتخفيف الأعباء المادية على الأسر وإدخال الفرحة فى قلوبهم فى الشهر المبارك خاصة في القرى والنجوع بجميع المحافظات.

وأضاف أن استراتيجية العمل هذا العام تختلف عن السنين السابقة، حيث يتم بجانب توزيع كراتين المواد الغذائية توزيع لحوم على الأسر غير القادرة، مشيرًا إلى أن هذا العام تسعى الجمعية إلى توسيع دائرة التوزيع لتصل إلى المستفيدين من أقاصى المدن والقرى النائية والتى لا يمكن الوصول اليها.

يذكر أن جمعية الأورمان بدأت في نشاطها الخيرى الموسمى في توزيع كراتين رمضان قبل سنوات من الآن، وضاعفت مؤخرًا الكميات التى كانت توزعها سنويًا بحلول شهر رمضان المعظم لتوسيع دائرة المستفيدين، وذلك بعد نجاح الجمعية في الوصول إلى المستحقين في كل القرى المصرية تقريبا وبخاصة القرى الأكثر احتياجًا.