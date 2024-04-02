الثلاثاء 02 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"تحيا مصر" و"الأورمان" يوزعان مواد غذائية على 4 آلاف أسرة أولى بالرعاية بأسوان

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

وزعت جمعية الأورمان، 4 آلاف كرتونة مواد غذائية على 4 آلاف أسرة، ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقرى ونجوع ومراكز محافظة أسوان، وذلك ضمن قوافل مبادرة "أبواب الخير"، والتي أطلقها صندوق "تحيا مصر" بهدف توفير المواد الغذائية الجافة لنحو 5 ملايين مواطن من الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المعظم.

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وأكد مدير عام الجمعية ممدوح شعبان في بيان اليوم الثلاثاء، أن خطة التوزيع شملت 32 قرية وهي قرى الرديسية والطوناب وحاجر البصيلية والمويسات ونجع السايح وأبوغلاب والماريناب والحمام والزنيقة والحوش والشراونه بحري مركز إدفو، وقرى فارس وجعفر الصادق والمساعيد وعزبة على سليمان والتوفيقية والفؤادية والإصلاح والصدقية مركز كوم إمبو، وقرى السيل وأبوالريش ونجع القبة والسيل القديم وجبل تقوق والناصرية مركز أسوان، وقرى بنبان والمنصورية والشطب مركز دراو.

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وأوضح أن التوزيع جرى بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في ربوع المحافظة، وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بأسوان وبالتنسيق مع الوحدات المحلية؛ ضمن خطة تنموية تحتشد في تنفيذها الجهود التنفيذية والمجتمعية، مشيدا بصندوق "تحيا مصر" والذي يتعاون جميع مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال وأصحاب الأيادي البيضاء، لرعاية الأسر الأولى بالرعاية ولتحسين الأحوال المعيشية وتحقيق حياة كريمة لكل مواطن.

جمعية الأورمان 4 آلاف كرتونة كرتونة مواد غذائية الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياج ا محافظة أسوان الأسر الأولى بالرعاية شهر رمضان المعظم مديرية التضامن الإجتماعي قرى بنبان والمنصورية الشطب

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