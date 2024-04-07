"مصر أكتوبر": حفل الإفطار يحمل العديد من الرسائل المهمة أبرزها الوفاء بالوعد وتوفير حياة كريمة

أشاد المهندس أحمد حلمى، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشئون التنظيم والإدارة، والأمين العام للحزب بمحافظة الإسكندرية، بحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على إقامة حفل إفطار الأسرة المصرية كل عام منذ توليه قيادة البلاد، الأمر الذي يؤكد مدى إحساس الرئيس السيسي بالمواطن البسيط وهموم المصريين، فهو يحمل مسئولية كبيرة في ظل مستجدات وأحداث راهنة تلقي بظلالها على اقتصاديات العالم.

وأشار "حلمي" في تصريحات صحفية له اليوم، إلى تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته، على الاستمرار فى تنفيذ إجراءات لإصلاح المسار الاقتصادي قائمة على توطين الصناعة والتوسع فى الرقعة الزراعية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم القطاع الخاص مع توفير إجراءات الحماية الاجتماعية اللازمة، للطبقات الأولى بالرعاية.

ولفت المهندس أحمد حلمي إلى وضع الرئيس السيسي قضية بناء الإنسان المصري على رأس أولويات العمل الوطني وفي الصدارة منها: توفير الحياة الكريمة اللازمة له، وسبل جودة الحياة بشكل عام من خلال توفير بيئة التعليم الجيد، والخدمات الصحية اللائقة، والسكن الكريم.

وأوضح نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشئون التنظيم والإدارة أن حفل الإفطار يحمل أيضًا العديد من الرسائل المهمة وأبرزها الوفاء بالوعد والقضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمواطنين، في إطار بناء الجمهورية الجديدة.

وتابع أن حفل الإفطار يحظى باهتمام كبير، خاصة أن الحفل يحضره لفيف من وزراء الحكومة، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وعدد من الشخصيات العامة، وشهد الأعوام الماضية الإعلان عن عدد من القرارات المهمة والمبادرات المجتمعية التى كانت ولا تزال لها العديد من الإيجابيات سواء على الصعيد الفردي للأشخاص من خلال المبادرات والتوجيهات المباشرة للسلطة التنفيذية أو القرارات الخاصة بالاقتصاد والاستثمار ودعم موارد الدولة.

ووجه المهندس أحمد حلمي بخالص التقدير والتهاني للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري العظيم، بمناسبة الاحتفال بليلة القدر المباركة وبقرب انتهاء شهر رمضان الكريم وحلول عيد الفطر المبارك بعد أيام أعادها الله على مصر والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.