الأحد 07 أبريل 2024
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سياسي

برلمانية: رسائل الرئيس في حفل إفطار الأسرة المصرية تدعم مسار التنمية والتطوير

النائبة ميرال جلال
النائبة ميرال جلال الهريدي

قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن حفل إفطار الأسرة المصرية الذي يحرص عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور أطياف المجتمع وفئاته وتنوعه السياسي والاجتماعي، يعكس رغبة حقيقية فى خلق جسور تواصل ممتدة مع الشعب المصري، خاصة وأن رسائل الرئيس تتسم دائمًا بالمصارحة والمكاشفة.

مواصلة خطط التنمية

وأضافت "الهريدي" في بيانٍ لها اليوم الأحد، أن كلمة الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، أكدت حرصه على مواصلة خطط التنمية، التى بدأت منذ سنوات، بتطهير البلاد من الإرهاب، والشروع بالعمل في تحسين المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين، والبدء في إنشاء المشروعات القومية التى تزداد أهميتها في دفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص العمل، وتعزيز دخل الاقتصاد الوطني.

الحوار الوطني

وأشارت عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، إلى أن حفل إفطار الأسرة المصرية العام الماضي قد ساهم في إطلاق الحوار الوطني، واليوم يدعم استمرار الحوار لما أثمر عنه من توصيات ومخرجات قابلة للتنفيذ، خاصة في الفترة المقبلة، كونها فترة دقيقة ومهمة تطلب من الجميع الوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، من خلال نجاحات ملموسة تعمل على التنمية والتطوير.

وأكدت "الهريدي"، أن اصطفاف الشعب خلف قيادته السياسية والدولة المصرية، الأمر الذي كشفت عنه تنوع المشاركه في حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور مختلف طوائف الشعب المصري من وزراء ونواب وسياسيين وإعلاميين واقتصاديين ومثقفين ورجال دين وفئات مختلفة، يعزز من المساحات المشتركة التي تدعم مسار الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، ويرسخ من دعائم الجمهورية الجديدة.

النائبة ميرال جلال الهريدي مجلس النواب حزب حماة الوطن لجنة الدفاع والأمن القومي إفطار الأسرة المصرية السيسي

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