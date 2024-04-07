الأحد 07 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

موعد إعادة مسلسل محارب لـ حسن الرداد الحلقة 27

مسلسل محارب
مسلسل محارب

زاد البحث عن موعد إعادة مسلسل محارب لـ حسن الرداد الحلقة 27 والتي تشهد جريمة قتل ومنع زواج ناهد السباعي واستمرار هروب محارب لذلك يتصدر التريند خلال الساعات الأخيرة.

موعد إعادة مسلسل محارب لـ "حسن الرداد" الحلقة 27

نعرض موعد إعادة مسلسل محارب لـ حسن الرداد الحلقة 27 حيث يعاد المسلسل في الساعة الخامسة على قناة CBC إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

مسلسل محارب تفاصيل أحداث الحلقة 27

تشهد الحلقة 27 من المسلسل جريمة قتل جديدة لعنتر مساعد والد ناهد السباعي لدجالة بسبب وقف زواجها من جميع الرجال وعدم اتمام خطبتها.

فيما استمر هروب محارب ولكن في الجانب الاخر تسعى راندا صديقة نجل رجل الاعمال العزازي الاتفاق مع محامي محارب بايصال له مستندات تحمل فضيحة زوجته للانتقام من المحامس حسام الجيوشي.

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مسلسل محارب موعد وقنوات عرض الحلقة 28

يعرض محارب في تمام الساعة التاسعة مساءً والإعادة في الساعة الخامسة على قناة CBC إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

قصة مسلسل محارب

يصطحب أبطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في إطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سرا كبيرا يغير حياته عندما اضطر للعمل لإعالة أسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

ابطال مسلسل محارب

أبطال المسلسل حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود.

يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود  ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.

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