البابا تواضروس يهنئ وزير الداخلية بحلول عيد الفطر

هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأرسل البابا تواضروس برقية تهنئة بهذه المناسبة، هذا نصها، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية، يسرني أن أرسل لسيادتكم ولجميع أحبائنا من ضباط وأفراد جهاز الشرطة المصرية أصدق التهاني القلبية بحلول عيد الفطر المبارك، طالبين من الله أن ينعم عليكم بموفور الصحة ويساند جهودكم لحفظ أمن واستقرار مصرنا الغالية".

كما بعث قداسة البابا تواضروس الثاني ببرقية تهنئة لفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية بمناسبة عيد الفطر المبارك، جاء فيها، “فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، يسرني بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ فضيلتكم وجميع أحبائنا المسلمين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك”.

وتابع "داعين الله أن يوفقكم في استكمال مسيرتكم المخلصة في القيام بالدور التنويري لنشر الوعي وقيم التسامح وثقافة السلام والعيش المشترك".