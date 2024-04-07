رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات يتفقد الإدارة المتكاملة لبحيرة المنزلة وميناء الصيد البحرى

تفقد اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، خلال زيارته محافظة بورسعيد، المواقع الإنتاجية التابعة للجهاز بالمحافظة، يرافقه كل من المهندس عاطف مجاهد مدير عام الإدارة العامة للمصايد، والمهندسة ميرفت التميمي مدير عام المنطقة الشرقية ببورسعيد، والمهندس كريم عمرو بمكتب الدعم الفني، والأستاذ محمد أيمن بمكتب المدير التنفيذي.

وافتتح ؛فرحات" جولته بتفقد مبنى إدارة بحيرة المنزلة، يرافقه المهندس أحمد طيره مدير إدارة البحيرة، بهدف الوقوف على سير العمل، ومتابعة تنفيذ خطة تطوير ورفع كفاءة المبنى، موجهًا بضرورة قيام الإدارات بالمهام المنوطة بها وفقًا لاختصاصاتها، مع الالتزام بتطبيق معايير الجودة وسرعة التنفيذ، كما شدد على الاهتمام بمتابعة ملف بحيرة المنزلة ومنع كافة أشكال التعدي التي تتم على حرمها، والتصدي لأي مخالفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وإعداد تقارير يومية عما يتم بها من أعمال الإزالة للتعديات والمخالفات.

ووجّه المدير التنفيذي الشكر لرجال شرطة البيئة والمسطحات المائية بالمحافظة، تقديرًا لدورهم في حماية وتأمين بحيرة المنزلة، وإحكام القبضة على المخالفين، وأبدى استعداد الجهاز للتعاون معهم في ضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة للقوانين واللوائح.

والتقى اللواء الحسين فرحات بالعاملين بالمبنى الإداري للبحيرة، وأثنى على جهودهم المبذولة لتحسين بيئة العمل واستغلال كافة الإمكانات المتاحة والاستفادة منها على النحو الأمثل، وحرص خلال تواجده بالمبنى على الاستماع إلى مطالبهم والمعوقات التي من شأنها أن تؤثر على أداء العمل.

كما قام المدير التنفيذي للجهاز بالمرور على المعمل الموجود بالمبنى الإداري للبحيرة، وقدّم الشكر إلى طاقم العمل بالمعمل، موجّهًا بأهمية استكمال أي أدوات مطلوبة للمعمل، على النحو الذي يمكن به تطويع الإمكانات الموجودة لخدمة بحيرة المنزلة والمزارع السمكية والقطاعات الواقعة في نطاق المنطقة.

وعقب الزيارة، قام "فرحات" بالمرور على ميناء الصيد البحري، للوقوف على أعمال تطوير ورفع كفاءة الميناء، ومتابعة طرق تطبيق الحصر السمكي، وكان في استقباله المهندس السيد حجازي مدير الميناء، والمهندس محمد الجندي نائب مدير الميناء، والأستاذ إبراهيم موسى مسئول الإحصاء، ومسئولو القرش السمكي بالميناء، وقد شدد خلال زيارته على ضرورة تنفيذ أعمال التطوير ورفع كفاءة المباني الإدارية بالميناء على الوجه الأمثل، فضلًا عن تذليل أي عقبات تؤثر على سير العمل، وذلك في إطار متابعة تطبيق اشتراطات الجودة استعدادًا لزيارة وفد الاتحاد الأوروبي للميناء، كذلك إعداد ملف جودة لكل ميناء، وتحديد الاختصاصات والمسئوليات لكل العاملين بالميناء، ومتابعة مراكب الصيد والتأكد من جدية التزامها بالقوانين والقرارات المنظمة لعمل المراكب.

كما حرص المدير التنفيذي على لقاء العاملين بالورشة المركزية بأشتوم الجميل، وطالبهم ببذل المزيد من الجهود، مؤكدًا استعداد الجهاز لدعمهم بكافة الوسائل اللازمة لرفع كفاءة الورشة، وتوفير جميع احتياجات أقسامها، بما يتيح للورشة العمل بكامل طاقتها لصيانة وإصلاح المعدات والسيارات التابعة للجهاز داخل الورشة.

واختتم اللواء فرحات جولته بزيارة مزرعة المنزلة، وتفقد مركز التدريب بالمزرعة، ووجّه باستكمال أعمال تطوير المركز والاستراحات الملحقة به حتى يكون مؤهلًا لاستقبال الدورات التدريبية والندوات، كما تفقد المفرخ السمكي بالمنزلة وتابع سير العمل به، وأشاد بجهود العاملين به، وحثهم على مواصلة العمل الجاد لإبراز الجهاز بكل قطاعاته بشكل مشرف.