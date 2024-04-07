الأحد 07 أبريل 2024
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محمد الباز
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محمد الباز

مصر

مركز المناخ: انخفاض آخر فى درجات الحرارة وعودة البرودة ليلًا

الطقس في مصر
الطقس في مصر

قال الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز المناخ بوزارة الزراعة، إن  درجات الحرارة تشهد بداية من غدٍ الإثنين انكسارا خلال فترات النهار والليل على معظم الأنحاء، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة وعودة البرودة ليلًا، مع توقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تبدأ من فجر الإثنين من الساحل الشمالي الغربي "السلوم ومطروح"، ومع الوقت تتجه للداخل وتتركز على شمال الدلتا وتصل الوجه البحري والقاهرة نهاية اليوم ثم إلى مدن القناة وسيناء.

وتستمر الأمطار يوم الثلاثاء لكنها تتركز على شمال الدلتا وسيناء وتبقى الأربعاء على مناطق شمال سيناء فقط.

ويستمر نشاط الرياح في صورة هبات متقطعة، خاصة على المناطق المفتوحة، قد تكون محملة بالرمال والأتربة.

أهم الاحتياطات والتوصيات التى حددها الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى:

1- التوقف عن ضم القمح المبكر أو الري "للقمح المتأخر" في التوقيتات والمناطق التى من المتوقع سقوط أمطار عليها.

2- التوقف عن حصاد البطاطس والبنجر والثوم  وحتى الكمون يوم الأربعاء، ويجب على المزارعين الذين قاموا بحصاد البطاطس وتكويمها أو مزارعى الكمون الذى تم نشره تجهيز "المشمع" للتغطية.

3- تأخير زراعة محاصيل العروة الصيفية في الوجه البحري حتى الأربعاء، أما باقي الجمهورية تتم الزراعة.

4 -التوقف عن الرش تمامًا لكافة المحاصيل في الوجه البحري يوم الإثنين، ويوم الثلاثاء في مناطق الشمال، والأربعاء في شمال سيناء.

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