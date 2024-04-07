الأحد 07 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

حسين حمودة لـ"الشاهد": الانتقاء من حق المبدع.. وساهم فى سد الفراغات التى أغفلها التاريخ

حسين حمودة
حسين حمودة

قال الدكتور حسين حمودة، أستاذ النقد الأدبي بكلية الآداب بجامعة القاهرة، إن في حالة مسلسل الحشاشين، أجد أنه عمل مشاركة جماعية، يضم الكثير من التفاصيل التي تخدم الرواية التاريخية والدراما.

وأضاف "حمودة"، خلال حواره لبرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن المبدع الحديت يصنع رواية موازية للتاريخ، وهناك اتفاقات للمؤرخين ثابتة، ولابد من الالتزام بها، ولا أنكر أن هناك فراغات، وهذا ما يسمح للمبدع أن يتنقل بينها، مثل المشاعر والأحلام، بالإضافة إلى أن المبدع يمكن أن يجتهد فيها لم يذكرها المؤرخون.

وأشار إلى أن أغلب المؤرخين تركوا مساحات، فالمبدع هنا هو الذي يستكملها ولكن عليه الالتزام ببعض الحقائق الثابتة، وهناك بعض التجارب في التاريخ لم نجد فيها حقيقة ثابتة، فالحاكم بأمر الله وحسن الصباح، كان الكلام عنهما متناقضا، حيث اختلقت عليهما الحقائق بالأساطير.

ونوه بأنه في هذه الحالة نجد مساحة الاجتهاد من المبدع أكبر، بالإضافة إلى أنه صاحب رؤية وبالتالي يمكن أن يركز على جوانب أغفل عنها المؤرخون، فالانتقاء من حق المبدع في تصوري، فالمبدع ينتقل في مناطق مسكوت عنها في التاريخ داخل الشخصيات في العمل الدرامي التاريخي.

تفاصيل برنامج “الشاهد”

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

برنامج الإخوان – الحشاشين حسين حمودة الشاهد الدكتور حسين حمودة محمد الباز اكسترا نيوز

مواد متعلقة

حسين حمودة لـ"الشاهد": هناك وجهات نظر فى الكتابة الروائية التاريخية لتأكيد معنى الهوية

حسين حمودة لـ"الشاهد": نجيب محفوط أول من سلط الضوء على الشخصيات المتعارض عليها تاريخيًا

حسين حمودة لـ"الشاهد": هناك مساحات أخرى لم يذكرها التاريخ مثل جماعة الحشاشين

دياب يكشف لـ"ع المسرح" اسمه الحقيقي.. ويؤكد: "مكملتش تعليمي"

دياب لـ"ع المسرح": شرف ليا أني انتقد في الصحافة الإسرائيلية.. ونصر محروس "الأب الروحي ليا"

دياب عن أغاني المهرجانات: "مش مع الكلام اللي بيحرض على العنف"

دياب: كلمة أمى كانت بمليون راجل.. وتعبت معانا كتير

دياب: القدر سبب دخولى مجال الغناء والتمثيل.. والفنان محمود عبدالعزيز أول من شجعنى

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

مسلسل حق عرب الحلقة 27.. السويركي يجند أول صبي من صبيان عبد ربه لصالحه

مسلسل حق عرب الحلقة 27.. القبض على السويركي بتهمة اختفاء سعيد الجن

الخطيب يهنئ «سيدات الطائرة» فى الأهلى بلقب الدورى الـ29 على التوالى

الأمن يفرض سيطرته على قرية العليقات عقب مقتل شخص وإصابة 3 آخرين

مسلسل المعلم الحلقة 27.. مصطفى شعبان يسيطر على سوق السمك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

د. منى حلمى

بلا ذرية وبلا عذرية

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

صور

حفل إفطار الأسرة المصرية.. مائدة لمناقشة قضايا الوطن

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

بهجة العيد في كل بيت.. كعك العيد يُضفي رونقاً خاصاً

محطة تل أبيب

المزيد

متظاهرون إسرائيليون يطالبون بإقالة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة

"الجارديان": إسرائيل "مُحبطة" من خسارتها الدعم العالمى

تقرير أمريكي: توقعات إسرائيل الأمنية تزداد قتامة كلما طال أمد الحرب