السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى: أعاهد الله على الاستمرار فى تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادى

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يعاهد الله على الاستمرار في تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي قائمًا على توطين الصناعة والتوسع في الرقعة الزراعية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع دعم القطاع الخاص وتوفير إجراءات الحماية الاجتماعية اللازمة للطبقات الأولى بالرعاية.

وأضاف خلال كلمته في احتفالية إفطار الأسرة المصرية: "أعاهد الله على دعم حالة الانفتاح والإصلاح السياسي التي بدأت منذ إطلاق الحوار الوطني والتي دعمت مخرجاتها الأولى". 

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسى: "إحنا محتاجين نستمر في الحوار والموضوعات اللي لها تأثير كبير على حياة الناس، وزي الموضوعات الاقتصادية مهم إن نفرد لها شريحة ووقت أكبر"، مضيفًا: "شوفوا لو الناس فهمت، كل شرائح المجتمع عرفت الحكاية صدقوني هتبقى داعمة، وقادرة وصامدة وصابرة في دعم المسار اللي إحنا ماشيين بيه".

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