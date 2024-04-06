كيف تستمتع بكسوف الشمس مع حماية عينيك؟

سيشهد عشاق علم الفلك، يوم الإثنين 8 أبريل 2024، كسوف الشمس الكلي، ومع ذلك يجب ألا ننسى أبدًا مدى أهمية حماية أعيننا أثناء هذا المشهد المذهل. تقول وكالة ناسا أن هذا الكسوف سوف يعبر أمريكا الشمالية، مما يمنح المكسيك والولايات المتحدة وكندا مكانًا سيكون فيه هذا العرض السماوي مرئيًا.

ومن المتوقع أن يبدأ كسوف الشمس فوق جنوب المحيط الهادئ، ومن المتوقع أن يبدأ الكسوف الكلي حوالي الساعة 23:37 بتوقيت الهند على طول ساحل المحيط الهادئ في المكسيك.

كسوف الشمس

كسوف الشمس هو حدث سماوي رائع يحدث عندما يلقي القمر بظلاله على الأرض عن طريق التحرك بين الشمس والكوكب، وبسبب هذا الترتيب، يتم حجب الشمس للحظات، مما يؤدي إلى شفق آسر.

يأتي كسوف الشمس في ثلاثة أنواع: جزئي وحلقي وكلي، كل منها يوفر كمية مختلفة من التغطية الشمسية. يحدث الكسوف الكلي للشمس عندما يغطي القمر الشمس بالكامل، ويكشف عن الهالة - وهي هالة رائعة من البلازما تغلف سطح الشمس، هذا الحدث غير العادي يذهل ويذهل المشاهدين في جميع أنحاء العالم، ويلفت الانتباه إلى عجائب نظامنا الشمسي.

عندما يمر القمر مباشرة بين الشمس والأرض في مداره، يحدث كسوف الشمس. ويلقي القمر بظلاله على سطح الأرض نتيجة لهذا الترتيب السماوي، تختلف درجة حجب الشمس بين أشكال كسوف الشمس الثلاثة: الكسوف الجزئي، والحلقي، والكلي.

تدابير وقائية لعينيك

نظارات الرؤية الشمسية: نظارات الرؤية الشمسية المتخصصة التي تتوافق مع معايير السلامة الدولية ISO 12312-2. تقوم هذه النظارات بتصفية الأشعة فوق البنفسجية الضارة والمرئية والأشعة تحت الحمراء بشكل فعال، مما يحمي عينيك من التلف. لا تستخدم أبدًا النظارات الشمسية العادية أو المرشحات المرتجلة، لأنها لا توفر الحماية الكافية.

استخدم مواد مثل صندوق الأحذية أو صندوق الحبوب لإنشاء جهاز عرض ذو ثقب. يسمح لك هذا الجهاز البسيط والفعال بمشاهدة تقدم الكسوف بشكل غير مباشر دون المخاطرة بإصابة العين.

الإشراف على الأطفال: راقب الأطفال عن كثب أثناء الكسوف للتأكد من أنهم يرتدون حماية مناسبة للعين في جميع الأوقات، وتوعيتهم بمخاطر التحديق المباشر في الشمس، والتأكيد على أهمية استخدام طرق النظر المعتمدة، شجعهم على المشاركة في ممارسات المشاهدة الآمنة، مثل استخدام النظارات الشمسية أو أجهزة العرض ذات الثقب.