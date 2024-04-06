مع الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك زاد البحث عن طريقة عمل الغريبة في المنزل بوصفات سهلة ولذيذة عبر المنصات الإلكترونية حيث ترغب ربات البيوت في تحضير مخبوزات عيد الفطر المبارك 2024 بأقل تكلفة ممكنة.

طريقة عمل الغريبة في المنزل بوصفات سهلة

نعرض للقراء طريقة عمل الغريبة في المنزل بوصفات سهلة وبأقل تكلفة في ظل ارتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة في الأسواق المصرية والتي جاءت كما يلي:-

مقادير الغريبة البيتي

1-ثلاث كوب من الدقيق

2- كوب من السكر البودرة

3-اثنين كوب من السمن

4-ملعقة صغيرة من الفانيليا

5-رشة من الملح

6-نصف كوب من الفستق

7-نصف كوب من اللوز.

طريقة التحضيرالغريبة الناعمة

نضع السمن في وعاء، ويتم خفقه جيدا لمدة 5 دقائق باستخدام المضرب الكهربائي.

يضاف السكر مع الاستمرار في الخفق لمدة 5 دقائق أخرى.

يتم إضافة الفانيليا والملح والدقيق، وعجن المكونات مع بعضها باستخدام اليدين.

حين نحصل على عجينة متماسكة وهشة تغطى ويتم وضعها في الثلاجة لمدة ساعة تقريبا.

يتم تشكيل العجينة إلى كرات صغيرة الحجم، ويتم الضغط عليها قليلا من المنتصف ويوضع بها اللوز أو الفستق.

ترص في صينية مغطاة بورق الزبدة، وتوضع في الفرن على درجة 160 لمدة 10 دقائق.

طريقة الغربية بأقل تكلفة

يتم خفق السمن والسكر جيدا باستخدام المضرب الكهربائي حتى نحصل على قوام كريمي.

يضاف الزيت والفانيليا مع الاستمرار في الخفق حتى تمتزج المكونات.

نضيف الدقيق بالتدريج مع العجن حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية.

يتم تشكيل العجينة إلى كرات صغيرة الحجم، ويوضع حبة من الفستق في منتصف كل واحدة.

ترص في صينية بها ورق زبدة وتوضع في الفرن المتوسط الحرارة على درجة 180 حتى تمام النضج.

طريقة تحضير الغريبة بالسميد

تتم إذابة السكر مع السمنة على نار هادئة.

يتم خلط الدقيق مع السميد وتقلب ويضاف إليها خليط السمن والفانيليا، ويتم العجن حتى نحصل على عجينة متماسكة.

نضع العجينة في الثلاجة لمدة ساعة تقريبًا.

يتم تشكيل العجينة إلى دوائر ويتم رصها في صينية للفرن.

توضع بالفرن على درجة حرارة 180 لمدة ربع ساعة، ويتم تزيينها بالفستق أو أي نوع من المكسرات.

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