مليون شخص زيادة فى مستخدمى إنترنت الموبايل خلال يناير 2024

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر اليوم، السبت، عن وزارة الاتصالات، عن ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق التليفون المحمول إلى نحو 77.68 مليون مستخدم بنهاية يناير الماضي، مقارنة بنحو 69.52 مليون مستخدم عن نفس الفترة عام 2023، بزيادة قدرها 8.16 مليون مستخدم بنسبة زيادة سنوية 11.75% وشهرية بلغت 1.31%، بعد أن سجل عدد المستخدمين نحو 76.68 مليون مستخدم خلال ديسمبر السابق عليه، بزيادة قدرها مليون مستخدم خلال شهر واحد.

وأكد التقرير، الذي حصل "الدستور" على نسخة منه، أن عدد مستخدمي الرنترنت عبر الـ"يو إس بي مودم" بلغ نحو 2.55 مليون مستخدم خلال يناير الماضي، مقارنة بنحو 2.53 مليون مستخدم عن نفس الفترة عام 2023، بمعدل نمو سنوي 0.66% وشهري 3.16% بعد أن سجل في ديسمبر السابق عليه نحو 2.47 مليون مستخدم.

القاهرة تتنافس مع الدلتا على مستخدمى الإنترنت الأرضى

وذكر التقرير أن القاهرة الكبرى تساوت مع الدلتا في الاستحواذ على مشتركي الإنترنت الأرضي بنحو 35 %، يليها الوجه القبلي بنحو 15%، ثم الإسكندرية ومطروح بنحو 9%، وأخير مدن القناة وسيناء والبحر الأحمر بنحو 6%.

وأضاف التقرير أن نسبة مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول من إجمالي مشتركي المحمول سجل 72.74% بنهاية يناير الماضي مقارنة بنحو 69.16% عن نفس الفترة عام 2023 بمعدل نمو سنوي 3.58% وشهري 0.62%.

تأسيس 229 شركة جديدة

وأكد التقرير أنه تم تأسيس عدد 229 شركة جديدة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال شهر يناير الماضي، برأسمال بلغت قيمته 96.15 مليون جنيه.

وتوزعت الشركات كالآتي: 5 شركات اتصالات بقيمة 1.26 مليون جنيه، و15 شركة بقطاع خدمات تكنولوجيا النظم بقيمة 21.71 مليون جنيه، ونحو 209 شركة بقطاع تكنولوجيا المعلومات برأسمال 73.18 مليون جنيه.

كما جرى تأسیس عدد 184 شركة جديدة عن نفس الفترة عام 2023 برأسمال بلغت قيمته نحو 118.44 مليون جنيه، وتوزعت الشركات كالآتي: 7 شركات اتصالات بقيمة 150 ألف جنيه، ونحو 53 شركة بقطاع خدمات تكنولوجيا النظم بقيمة 48.64 مليون جنيه، ونحو 124 شركة بقطاع تكنولوجيا المعلومات برأسمال قيمته 69.65 مليون جنيه.

وتابع التقرير أنه تم تأسيس عدد 184 شركة خلال ديسمبرالماضي برأسمال قيمته 388.29 مليون جنيه، توزعت كالآتي: 4 شركات بقطاع الاتصالات بقيمة 1.11 مليون جنيه، ونحو 14 شركة بقطاع خدمات تكنولوجيا النظم بقيمة 6.81 مليون جنيه، ونحو 166 شركة جديدة بقطاع تكنولوجيا المعلومات برأسمال قيمته 380.37 مليون جنيه.

وتستهدف وزارة الاتصالات توفير آلاف فرص العمل للشباب خلال العام الجاري من صناعة التعهيد وتصدير الخدمات العابرة للحدود بعد أن أعلن عدد من الشركات العالمية عن التوسع في مصر.

60 ألف فرصة عمل جديدة للشباب

وأعلن وزير الاتصالات، د. عمرو طلعت، عن توقيع اتفاقيات مع 74 شركة عالمية ومحلية منذ نوفمبر الماضي لتعيين 60 ألف متخصص فى مجال التعهيد، لافتًا إلى أن الدولة تحرص على تحفيز الشركات العالمية العاملة فى مجال التعهيد والخدمات العابرة للحدود لتشجيعها على خلق فرص عمل جديدة موجهة للتصدير.

وذكر أن الدولة تسعى لتهيئة بيئة الأعمال الداعمة للاستثمار فى تكنولوجيا المعلومات، وتشجيع الشركات العالمية لإنشاء مراكز لها فى مصر لتصدير الخدمات.