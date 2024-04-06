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سحور رمضان 2024.. طريقة عمل فول بالبيض

طريقة عمل الفول بالبيض
طريقة عمل الفول بالبيض

قائمة سحور رمضان 2024.. طريقة عمل فول بالبيض من الكلمات الإكثر انتشارًا عبر محرك البحث جوجل يوميا لكونها وجبة خفيفة ولا تتسبب في مشاكل أثناء فترة الصيام حيث يبحث الملايين عن سحور خفيف وطرق عمل وصفات مختلفة لعدم الشعور بالملل شهر رمضان المبارك.

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سحور رمضان 2024..طريقة عمل فول بالبيض

وصفات سحور رمضان 2024.. طريقة عمل فول بالبيض أشهرهم والتي يمكن إعدادها بالخطوات التالية:-

  • تسخن المقلاة جيدا ثم يضاف إليها الزيت والزبدة، وتترك حتى تمتزج.
  • يضاف الفول ويقلب جيدًا، ويهرس بالشوكة.
  • يمكن إضافة القليل من الماء حتى يكون سهل الهضم.
  • يضاف الملح والفلفل الأسود والكمون للفول ويقلب جيدًا.
  • يسلق البيض ثم يقشر ويقطع شراء ويضاف للفول.
  • يمكن إضافة قطعه من الزبدة على البيض، مع رش القليل من الفلفل الأسود.

مكونات طريقة الفول بالبيض

جاءت مكونات وصفة الفول بالبيض كما يلي:-

  • كوب متوسط من الفول المدمس.
  • توابل وبهارات ملح، فلفل أسود، كمون "حسب الرغبة".
  • ملعقة زيت زيتون.
  • مكعب من الزبدة.
  • بيض مسلوق.
  • سلطة زبادي
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طريقة تحضير الفول بالبيض المخلوط 

 

مكونات 

  • 250 جرام من الفول المدمس.
  • نصف ملعقة صغيرة من الملح. رشة من ملح الليمون.
  • رشة من الفلفل الأحمر.
  • زيت الزيتون.
  • أربع بيضات.

 طريقة التحضير

ضعي الفول في المقلاة على النار الهادئة، ثم قومي بهرسه حتى يُصبح خليطًا ناعمًا نوعًا ما. أضيفي الملح وحامض الليمون والفلفل الحار والقليل من الماء، ثم حركي حتى تختلط المكونات معًا.

 أضيفي زيت الزيتون على الفول، واتركيه ليسخن قليلًا مع الفول. 

ضعي البيض في وعاء جانبي، ثم أضيفي له الملح والقليل من الفلفل الأسود، واخفقيه بالشوكة جيدًا، ثم اسكبيه فوق الفول مع التحريك الجيد والمستمر حتى ينضج البيض جيدًا.

 غطي المقلاة لمدة ثلاث دقائق حتى يتم التأكد من نضج البيض تمامًا.

 قدمي طبق الفول مع البيض المخفوق ساخنًا مع الخبز البلدي الطازج، وبعض من أنواع المقبلات المفضلة لدى عائلتك، مع تزيين الطبق بالبقدونس المفروم ناعمًا، والقليل من البصل الأخضر المفروم ناعمًا، وكل هذا قابل للتغيير، حسب الذوق.

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