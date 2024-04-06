موعد آذان صلاة الفجر اليوم السابع والعشرين فى رمضان السبت 6 أبريل 2024

يشغل بال المسلمين معرفة موعد آذان صلاة الفجر اليوم السابع والعشرين في رمضان السبت 6 أبريل 2024 عبر جوجل، لتأدية الصلاة في وقتها الصحيح.

موعد آذان صلاة الفجر اليوم السابع والعشرين في رمضان السبت 6 أبريل 2024

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير موعد آذان الصلاة اليوم السابع والعشرين في رمضان السبت 6 أبريل 2024.

مواعيد الصلاة اليوم السبت

مواعيد صلاة الفجر في محافظة القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:11 ص

موعد صلاة الظهر 11:58 ص

موعد صلاة العصر 30: 3 م

موعد صلاة المغرب 6:17 م

موعد صلاة العشاء 7:35 م

مواعيد آذان صلاة الفجر في الاسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:14 ص

موعد صلاة الظهر 12:03 م

موعد صلاة العصر 3:36 م

موعد صلاة المغرب 6:22 م

موعد صلاة العشاء 7:42 م



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:06 ص

موعد صلاة الظهر 11:54 ص

موعد صلاة العصر 3:27 م

موعد صلاة المغرب 6:13 م

موعد صلاة العشاء 7:32 م

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:02 ص

وقت صلاة الظهر 11:46 ص

موعد صلاة العصر 3:17 م

وقت صلاة المغرب 6:04 م

وقت صلاة العشاء 7:20 م

مواعيد صلاة الفجر في محافظة اسوان

وقت صلاة الفجر 4:12 ص

موعد صلاة الظهر 11:52 ص

موعد صلاة العصر 21: 3 م

موعد صلاة المغرب 6:09 م

موعد صلاة العشاء 7:22 م

مواعيد صلاة الفجر في الجيزة

مواعيد الصلاة في بورسعيد

مواعيد الصلاة في الغردقة

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ

اقرأ أيضا:

26 رمضان.. موعد أذان صلاة الفجر اليوم الجمعة 5 أبريل 2024

أفضل الأدعية عند السحور

اللهم إنا نوينا صيام شهر رمضان المبارك فأعنا فيه على الصيام والقيام وقراءة القرآن وصالح الأعمال.اللهم أنت الرَّحيم الذي فاض على الوجود إحسانُك، وأنت الغفور الذي شَمِلَ كل شيء غفرانك، وأنت الغني الذي فاض على العباد جودُك وكرمُك، وأنت النُّور الذي أضاء الكون بنور وجهك وعظمتك، اللهم افتح لنا في هذِه اللحظة مغاليقَ الأبواب وهيِّئْ لنا خيرَ الأسباب.اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، ونسألك الشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة.