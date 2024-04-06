عاجل.. واشنطن تستعد بنشاط لهجوم إيرانى كبير قد يحدث خلال الأسبوع المقبل

قال مسؤول كبير في الإدارة الامريكية، الجمعة، إن الولايات المتحدة في حالة تأهب قصوى وتستعد بنشاط لهجوم “كبير” خلال الأسبوع المقبل من قبل إيران رداً على الغارة الإسرائيلية التي وقعت يوم الاثنين في دمشق والتي أسفرت عن مقتل كبار القادة الإيرانيين.

واضاف المسؤول إن كبار المسؤولين الأمريكيين يعتقدون حاليًا أن الهجوم الذي تشنه إيران أمر “حتمي” – وهو رأي يشاركهم فيه نظراؤهم الإسرائيليون، وتعمل الحكومتان جاهدتين على اتخاذ موقفهما قبل ما سيأتي، حيث تتوقعان أن الهجوم الإيراني قد يتكشف بعدة طرق مختلفة ــ وأن الأصول والأفراد الأميركيين والإسرائيليين معرضون لخطر الاستهداف.

الهجوم الايراني المرتقب

وكان الهجوم الإيراني المرتقب موضوعا رئيسيا للنقاش خلال المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس.

وقال المسؤول إنه حتى يوم الجمعة، لم تعرف الحكومتان متى أو كيف تخطط إيران للرد.

تعد الضربة المباشرة لإسرائيل من قبل إيران أحد أسوأ السيناريوهات التي تستعد لها إدارة بايدن، لأنها ستضمن تصعيدًا سريعًا للوضع المضطرب بالفعل في الشرق الأوسط.

يمكن أن تؤدي مثل هذه الضربة إلى توسيع نطاق الحرب بين إسرائيل وحماس إلى صراع إقليمي أوسع – وهو أمر سعى بايدن منذ فترة طويلة إلى تجنبه.

وفي سياق متصل، صرح وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي لشبكة CNN عن "الإحباط" الذي يشعر به داخل الناتو من أن إسرائيل "تذهب بعيداً" في غزة بعد الهجوم الذي وقع هذا الأسبوع على قافلة المطبخ المركزي العالمي (WCK) والذي أسفر عن مقتل سبعة من عمال الإغاثة.

“بالأمس كنت مع معظم زملائي وزراء الخارجية الغربيين في اجتماع الناتو في بروكسل، ويمكنني أن أشعر حقا أن الإحباط، حتى بين أولئك الذين كانوا الأكثر دعما لإسرائيل حتى الآن، هو أن هذا الأمر مبالغ فيه حقا. وقال لعيسى سواريس من سي إن إن يوم الجمعة.

كما أن التقرير الداخلي الإسرائيلي حول غارات قوافل المساعدات، والذي نُشر يوم الجمعة، "أوضح لنا مدى سهولة قيام القوات الإسرائيلية بإطلاق النار على أشخاص تعتقد أنهم إرهابيون أو تعتقد أنهم إرهابيون بناءً على أدلة تبدو غير مقنعة للغاية، لوضعها في الاعتبار". قال وزير الخارجية بشكل معتدل.