الجمعة 05 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مجدى عبدالغنى: أول مكافأة حصلت عليها بعد حصد الدورى كانت 150 جنيهًا

مجدي عبدالغني
مجدي عبدالغني

أكد الكابتن مجدي عبدالغني، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن والده كان يمتلك مصانع طوب وأراضي كثيرة في العديد من المناطق، مضيفًا: "عملت فلوس بس كل اللي معايا ميراث.. ولعبت في البرتغال".

وأوضح "عبدالغني"، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنه صنع المال من الإعلام والميراث وأيضًا لعب كرة القدم.

وتابع: "كنت باخد في الأهلي 250 جنيهًا شهريًا.. أول سنة لعبت فيها في البرتغال حصلت على 3 آلاف دولار".

وأضاف، على أنه كان هناك تفاوض استمر طويلًا مع الأهلي من أجل زيادة راتبه؛ ليصل لما كان يتقاضاه شهريًا، منوهًا بأن أول مكافأة حصل عليها بعد حصد الدوري كانت 150 جنيهًا، مشددًا على أنه بعد الحصول على المكافأة اشترى بها الكثير من الملابس.

الكابتن مجدي عبدالغني النادي الأهلي

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