مواعيد مباريات اليوم 26 رمضان 2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والقارية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26 رمضان 2024

ومن أبرز مباريات اليوم الجمعة 26 رمضان 2024، مباراة الأهلي مع سيمبا التنزاني، وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي مع يانج أفريكانز التنزاني، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، وبيراميدز مع طلائع الجيش في الدوري المصري، وليل مع مارسيليا في الدوري الفرنسي، وإينتراخت فرانكفورت مع فيردر بريمن في الدوري الألماني، والخليج مع الهلال، وضمك مع النصر في الدوري السعودي.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

- مباراة ماميلودي صن داونز مع يانج أفريكانز: في الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3.

- مباراة الأهلي ضد سيمبا: في الساعة الثامنة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

- مباراة بيراميدز مع طلائع الجيش: في الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة ONTime Sports

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- مباراة ساليرنيتانا مع ساسولو: في الساعة التاسعة إلا الربع، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

- مباراة آينتراخت فرانكفورت مع فيردر بريمن: في الساعة الثامنة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 5.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

- مباراة ليل مع مارسيليا: في الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 4.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

- مباراة الاتحاد مع التعاون: في الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة SSC.

- مباراة ضمك مع النصر: في الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة SSC.

- مباراة الخليج مع الهلال: في الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة SSC.

- مباراة الوحدة مع الأهلي: في الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة SSC.

مواعيد مباريات الأهلي القادمة

عقب خوض مباراة سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا، سيواجه فريق الأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، نظيره إنبي، يوم الإثنين الموافق 8 أبريل، في إطار الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

يستضيف فريق الزمالك، بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، نظيره مودرن فيوتشر، لى إستاد "القاهرة الدولي"، بعد غد السبت الموافق 7 أبريل، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت يوم الأحد الماضي، قد انتهت بفوز الزمالك بنتيجة 2-1.