الجمعة 05 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الشعير خلال أبريل

شعير
شعير

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الشعير مراعاتها، خلال شهر أبريل، وتمثلت التوصيات في الآتي.

إرشادات الري

يجب إيقاف الري خلال شهر أبريل وذلك لدخول المحصول في مرحلة النضج، ولكن قد يحتاج الشعير لرية خلال شهر ابريل حسب الظروف الجوية وحالة النمو.

النضج والحصاد والدراس

عند ظهور علامات النضج وهي اصفرار الأوراق وجفافها واصفرار عنق السنبلة وبدء تصلب الحبوب وسهولة فرك السنابل هنا يجب الحصاد مباشرة، فتأخير الحصاد يسبب تقصف السنابل كما يجب عدم ترك المحصول بالأرض فترة طويلة عقب الحصاد حتى لا تنفرط الحبوب أو تتقصف السنابل وتوجد طريقتان للحصاد والدراس.

الطريقة الأولى: الحصاد والدراس اليدوي حيث تكون مناسبة للمساحات الصغيرة وهنا يجب ألا يتم الحصاد أثناء ارتفاع درجات الحرارة وقت الظهيرة ويتم الدراس بماكينة الدراس والتذرية.
الطريقة الثانية: حصاد آلي بالكومباين وتكون للمساحات الكبيرة مع مراعاة ضبط الآلة عند حصاد الشعر حتى لا تفقد الحبوب في التبن. 

النقل والتخزين

 يجب مراعاة الآتى لتجنب فقد المحصول أو تلفه:
1-العتاية بنقل المحصول فور الانتهاء من الدراس واستخدام العبوات الجيدة والمناسبة لتعبئة ونقل وتخزين الشعير
2-يجب تجفيف الحبوب قبل تخزينها بحيث لا تزيد نسبة الرطوبة عن 13%.

3-تخزن الحبوب في مخازن جيدة التهوية وذات أرضية جافة حتى لا تتعرض الحبوب لآفات الحبوب التي تنشط في حالة التخزين غير الجيد وعدم استعمال مبيدات تؤثر على صحة الإنسان أو الحيوان أثناء تخزين المحصول حيث أنه يستخدم كعلف حيواني وأحيانًا يتغذى عليه الإنسان كما أنه يجب ألا يتعرض المخزن لأي أدخنة حيث أنها تؤثر على حيوية الجنين ونسبة الإنبات إذا كانت الحبوب سوف تستعمل في الزراعة للموسم القادم أو في عملية إستنبات الشعير المستخدم كعلف أخضر

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الشعير خلال شهر

مواد متعلقة

"الزراعة" تنصح بري القمح اليوم الإثنين بكل المحافظات عدا الشمال

موسم الذهب الأصفر.. استعدادات مكثفة من مزارعي الوادي الجديد لانطلاق موسم حصاد القمح

مركز المناخ: هدوء نسبى للرياح الثلاثاء والأربعاء المقبلين

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى محصول الشعير خلال شهرى فبراير مارس

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى محصول الكتان

"معلومات المناخ" يوضح توصيات لمزراعي القمح مع هبات الرياح المقبلة

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى محصول القمح خلال شهر فبراير

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول البصل خلال فبراير

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

مسلسل حق عرب الحلقة 24.. خلاف بين عرب السويركي وشقيقه حول بيع منزلهما

الأهلى يسعى لتأكيد صعوده لنصف نهائى "الأبطال" على حساب سيمبا التنزانى.. الليلة

"ريان المصري".. إلى أين وصلت جهود إنقاذ الشاب العالق في بئر بالمنيا؟

السيدة انتصار السيسى: لكل يتيم الحق بأن يعيش حياة سعيدة كلها أمل ورعاية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

الثقافة والأستاذ..

د. محمد عفيفي

السينما المصرية فى تركيا «١- ٢»

ماجد حبته

جائزة بطل السلام

بيجاد سلامة

صهبان.. حسن سبانخ القرن الحادى عشر

مدحت بشاى

الولاية الثالثة.. واستكمال المشروع الثقافى

وائل لطفي

وسط البلد الجديدة

حسين دعسة

التواصل بين واشنطن وبكين.. "لا صدام ولا مواجهة"

ماجد حبته

استهداف الأردن

صور

تخفيضات واقبال علي السلع وكعك العيد

أجواء رمضان بحارة درويش

ليالي رمضان فى المعز

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 182 للعدوان.. إسرائيل تواصل جرائم الإبادة ضد الفلسطينيين بغزة قصفا وتجويعا

البيت الأبيض يدافع عن نقل 2000 قنبلة إلى إسرائيل

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة