الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الكتان

كتان
كتان

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الكتان مراعاتها، خلال شهر فبراير، وتمثلت التوصيات في الآتي.

مراعاة المحصول في فترة التزهير

• تقليع النباتات غير الممثلة للصنف المنزرع (الغريبة)
• الاستمرار في مقاومة الحشائش إن وجدت
• مداومة عملية الري
• إضافة الدفعة الثالثة والأخيرة من التسميد الأزوتى في أراضي الوادي إذا لزم الأمر
• ملاحظة ظهور أي أعراض مرضية خلال هذا الشهر خاصة مرض صدأ الكتان.

أعراض مرض صدأ الكتان

الظهور على شكل بثرات لونها برتقالي على الأسطح السفلية للأوراق، ثم تظهر على الأسطح العلوية، ويمكن للفطر المسبب أن يصيب السيقان والكبسولات وفي حالات الإصابة الشديدة يظهر النبات وكأنه ملون باللون البرتقالي، وتميل البثرات التي تظهر على الساق إلي الاستطالة في نهاية الموسم، يتحول لون البثرات من اللون البرتقالي إلي اللون البني. 

المقاومة

الطريقة المثلى لمقاومة هذا المرض هي زراعة الأصناف المقاومة. 
وكانت أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الشعير مراعاتها، خلال شهري فبراير- مارس: 
وتمثلت التوصيات في الآتي:
الري والتسميد:
رغم تميز الشعير بتحمله للجفاف إلا أن تعرض النباتات للعطش خلال فترة التفريع وطرد السنابل تؤثر كثيرا على المحصول نظرًا لأهمية الماء في هذه المرحلة لقيام النباتات بالعمليات الحيوية والنمو وتكوين الحبوب ويتم ري الشعير من 3-5 ريات خلال الموسم وذلك حسب المنطقة والظروف الجوية ونوع التربة وهنا يجب التنبيه على عدم تعرض النباتات للعطش وعدم الري أثناء هبوب الرياح الشديدة حتى لا يحث رقاد للنباتات حيث انها تكون كثيفة والسيقان غضة ونسبة الرطوبة بها عالية.
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الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول

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