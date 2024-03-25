"الزراعة" تنصح بري القمح اليوم الإثنين بكل المحافظات عدا الشمال

قال الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه يمكن ري محصول القمح اليوم الإثنين، فى جميع أنحاء الجمهورية ما عدا محافظات الشمال بسبب وجود رياح.

وأوضح "فهيم"، أن ري القمح خلال وجود رياح يسبب الرقاد، وهو ما يسبب خسارة في إنتاجية محصول القمح تقدر نسبتها بحوالي من 20 إلى 25 % في كثير من الحالات.

كما يعمل الرقاد في القمح على صعوبة حصاد النباتات ويزيد من تكاليف الحصاد، كما تكون الحبوب الناتجة من نباتات القمح التي رقدت ضامرة وصغيرة، وكذا يكون لون التبن الناتج من تلك النباتات داكن وليس أبيض.

وأشار "فهيم" إلى أن هناك أسبابًا وراثية "الصفات الوراثية للصنف"، حيث توجد أصناف تميل للرقاد، وهذه صفة وراثية في الصنف نفسه، خاصة الأصناف البلدية التي ما زال بعض المزارعين يزرعونها.

وأضاف أن الزراعة في أحواض بالبدار "الزراعة على مصاطب بالسطارات او بالنقر تكون اكثر مقاومة" وزيادة الكثافة النباتية فى الزراعة "من زرع بمعدل تقاوي يزيد عن 70 – 75 كجم" وزيادة التسميد الأزوتي، خاصة اليوريا أو تأخير الدفعة الأخيرة لتكون اثناء الطرد والتزهير وخروج السنابل "بمعنى اضافة اكثر من 90 وحدة ازوت فى الأراضي القديمة أو اكثر من 120 وحدة فى الأراضي الجديدة"، أو الري على فترات متباعدة أو الري يليها سقوط أمطار والري أثناء أو قبل هبوب الرياح مباشرة.