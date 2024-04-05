"بقينا اتنين" الحلقة 10: شريف منير ينصح إدوارد بالذهاب إلى طبيب نفسى

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل بقينا اتنينبطولة شريف منير ورانيا يوسف، العديد من الأحداث المهمة والشيقة أبرزها دخول “أدهم” الذي يجسد دوره الفنان شريف منير في علاقة عاطفية جديدة.

مسلسل بقينا اتنين أحداث الحلقة 10

يواصل عاصم "ياسر الطوبجي" ووالده سامي "عزت زين" البيات يوميا في منزل ياسر "إدوارد" صديق أدهم منذ الطفولة، يصل أدهم إلى منزل ياسر ويطلب أن يطمئن على شريف "طارق عبدالعزيز" لأنه لا يرد عليه منذ فترة، ويقوم ياسر بنصيحة أدهم بعدم التسرع في علاقته بـ "ندى" خاصة أنه خارج من علاقة زواج طويل ويجب أن يحصل على هدنة قبل الدخول في علاقة جديدة، ثم يكشف ياسر أنه يشعر بالوحدة، خاصة بعد هروب زوجته خارج مصر بأبنائه منذ سنوات طويلة، ثم ينصحه بالذهاب للدكتور النفسي "دكتور حاتم".

وتجلس نادية "ميمي جمال" وتتحدث في الهاتف مع شقيقتها، ولكنها توجه حديثها لابنتها ياسمين "رانيا يوسف" لمضايقتها، ثم تطلب منها أن توسط أستاذ سامي "عزت زين" بين أدهم وياسمين من أجل الصلح.

يقف أدهم مع ندى بعدما أبلغته أنها تحبه ويسألها عن حقيقة مشاعرها، وتؤكد له أنها تحبه فعليا، في حين يبلغها أنه بدأ يميل لها ولكنها عليه أن يتأكد من حقيقة مشاعره، فتمسك ندوش بيد أدهم فيرتبك.

و بدأت الحلقة العاشرة من مسلسل "بقينا اتنين" بجلسة بين أدهم "شريف منير" والطبيب النفسي "نبيل على ماهر"، ويروي أدهم مشاعره عندما قالت له "ندوش" أنها تحبه برغم فرق السن بينهما، ويؤكد أنه بدأ يتوه لكنه يشعر بالسعادة والطاقة معها، على خلاف علاقته بياسمين "رانيا يوسف".

وفي المشاهد الأخيرة ظهر نجل خالة ياسمين وطلب منها الارتباط، لكنها رفضت وقالت له انها مازالت تحب ادهم.

مسلسل بقينا اتنين موعد عرض الحلقة العاشرة

تعرض الحلقة 10 من مسلسل بقينا اتنين اليوم الخميس عقب أذان المغرب مباشرة.

مسلسل بقينا اتنين مواعيد وقنوات عرض الحلقات

الحلقة العاشرة من مسلسل بقينا اتنين تعرض عبر قناة CBC DRAMA في تمام الساعة السادسة والربع مساء.

فيما تعرض الحلقة العاشرة من عبر قناة CBC العامة في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف منتصف الليل.

كما تعرض حلقات مسلسل بقينا اتنين عبر منصة WATCH IT الرقمية مقابل اشتراك مادي.

قصة مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين تدور أحداثه حول 15 حلقة فقط في إطار اجتماعي كوميدي درامي ويتناول العمل قصة إمرأة مطلقة تتحدى نظرة المجتمع لها، ومحاولة التصدي لتأثير قرار الانفصال عليها وعلى أولادها الشباب وكذلك طليقها بعد علاقة زوجية استمرت لمدة 25 عاما ولكنها توترت بسبب حالة الفتور بين الزوجين وفقدان الشغف مما يجعلهما يقررا الانفصال بعد زيادة الخلافات بينهما ويؤثر القرار على حياتهما وحياة الأبناء.

أبطال مسلسل بقينا اتنين

و"بقينا اتنين" يشارك في بطولته بجانب كل من الفنان شريف منير، والنجمة رانيا يوسف نخبة من نجوم الفن وهم كل من مروة عبد المنعم، ميمي جمال، عزت زين، محمد نشأت، ياسر الطوبجي، ونبيل علي ماهر، ويوسف عثمان والفنان الراحل طارق عبد العزيز.

مسلسل بقينا اتنين من تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبوذكري، بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.