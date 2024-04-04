ثلاثية بالمر تقود تشيلسى لفوز مثير على مانشستر يونايتد بالدورى الإنجليزى

حقق تشيلسي فوزا مثيرا على ضيفه مانشستر يونايتد 4 /3،، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.



وتقدم تشيلسي في الدقيقة الرابعة عن طريق كونور كالاجر، قبل أن يضيف زميله كول بالمر الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 19.



وفي الدقيقة 34 سجل أليخاندرو جارناتشو الهدف الأول لمانشستر يونايتد، فيما سجل زميله برونو فيرنانديز الهدف الثاني بعد ذلك بخمس دقائق.



وفي الدقيقة 67 عاد جارناتشو ليسجل الهدف الثاني له والثالث لمانشستر يونايتد، وبدت الأمور وكأنها في صالح مانشستر يونايتد، قبل أن يعود بالمر ليسجل الهدف الثالث لتشيلسي من ضربة جزاء في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.



وبعد ذلك بدقيقة، سجل تشيلسي هدفه الرابع عن طريق بالمر مجددا، ليخطف الفريق ثلاث نقاط غالية.



ورفع تشيلسي رصيده إلى 43 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد مانشستر يونايتد ند 48 نقطة في المركز السادس.