الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

هويلوند يقود هجوم مانشستر يونايتد وراشفورد بديلًا أمام تشيلسي بالدوري الانجليزي

راسموس هويلوند وماركوس
راسموس هويلوند وماركوس راشفورد

أعلن إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عن تشكيل فريقه لمواجهة تشيلسي في المباراة التي ستجمعهما ضمن لقاءات الجولة الـ31 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، البريميرليج.

ويقود راسموس هويلوند هجوم مانشستر يونايتد في مباراة اليوم، فيما يجلس ماركوس راشفورد على دكة البدلاء في مباراة اليوم.

وجاء التشكيل على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: "أرون وان بيساكا، هاري ماجواير، رافائيل فاران، ديوجو دالوت".

وسط الملعب: "كاسميرو، برونو فيرنانديز، كوبو ماينو".

الهجوم: "أليخاندرو جارناتشو، راسموس هويلوند، أنتوني".

فيما جاءت دكة بدلاء مانشستر يونايتد على النحو الآتي: "توم هيتون، جوني إيفانز، كامبوالا، آماد، سفيان أمرابط، كريستيان إريكسن، سكوت ماكتومناي، ماسون ماونت، ماركوس راشفورد".ويسعى فريق تشيلسي، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، لاستعادة نغمة الانتصارات وإيقاف نزيف النقاط، في محاولة للتواجد ضمن العشرة الأوائل على الأقل، مستغلًا في ذلك عاملي الأرض والجمهور.

ويُعاني فريق تشيلسي من تراجع النتائج بشكل كبير خلال الفترة الماضية، آخرها الوقوع في فخ التعادل مع بيرنلي بنتيجة 2- 2، في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.


في المقابل، يرغب فريق مانشستر يونايتد، تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج، في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط أيضًا، في محاولة لملاحقة أستون فيلا وتوتنهام، من أجل اقتحام المربع الذهبي والمؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويخوض فريق مانشستر يونايتد هذا اللقاء وسط معنويات متذبذبة، بعدما تعادل مع برينتفورد بنتيجة 1-1، في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز، البريميرليج، برصيد 48 نقطة، فيما يأتي تشيلسي بالمركز الـ12 في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة.

مانشستر يونايتد تشيلسى الدوري الإنجليزي الممتاز هويلوند راشفورد

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