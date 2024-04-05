دعاء ما قبل السحور لليوم السادس والعشرين من رمضان ٢٠٢٤، من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل فى الساعات الماضية .

دعاء ما قبل السحور لليوم السادس والعشرين من رمضان 2024

يستعرض "الدستور" خلال التقرير التالي أدعية السحور في شهر رمضان.

دعاء ما قبل السحور اليوم

قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: "تسحَّروا؛ فإنَّ في السَّحورِ بَرَكةً "، والبركة تحدث بالعديد من الأشياء، منها اتباع السنة والتقوى، ومن هذه الأدعية ما يلي:

دعاء ما قبل السحور لليوم السادس والعشرين من رمضان 2024

"اَللّهُمَّ قَرِّبْني إلى مَرضاتِكَ وَجَنِّبْني فيهِ مِن سَخَطِكَ وَنَقِماتِكَ، وَوَفِّقني فيهِ لِقِرائَه آياتك أرحَمَ الرّاحمينَ، اَللّهُمَّ ارْزُقني الذِّهنَ وَالتَّنْبيهِ وَباعِدْني في رمضان عن السَّفاهَةِ وَالتَّمْويهِ، وَاجْعَل لي نَصيباً مِن كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ".

"اللهم إني لك سأصوم وعلى رزقك سأفطر، فتقبل مني صلاتي وصيامي وقيامي ودعائي وسائر أعمالي، واغفر ليولوالديّ إنك أنت الغفور الرحيم".

"يا رب افتح لي فيه أبواب الجنان، وأغلق عني فيه أبواب النيران، ووفقني فيه لتلاوة القرآن يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين".

"اللهم هيئ قلوبنا لرمضان حبا للعبادة، وفرحا بالمشاعر والنفحات الإيمانية، وتقديرا لفضله وكرمه،وأعنا فيه على ماتحب وترضى، وسلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا عملًا متقبلًا خالصًا لوجهك تعالى الكريم".

"ربي قوني فيه على إقامة أمرك، وأذقني فيه حلاوة ذكرك، وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك، واحفظني فيه بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين".

"اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تستجيب لنا دعواتنا وتحقق رغباتنا وتقضي حوائجنا وتفرج كروبنا وتغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا وتتوب علينا".

"اللهم اجعل وإيماني بك يهديني ويقيني بك يقيني ورجائي لك يحفظني وإني أسألك وأرجوك بهذه الساعة يا من يعفوا عن الكثير ويقبل اليسير اقبل مني يا الله اليسير واعف عني الكثير، إنك أنت الواحد الغفور الرحيم اللهم إنك تعلم أنه لك أصوم وعلى رزقك أفطرت فتقبل مني واغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم".

"اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت مالك السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به منى أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت".

"اللهم إني أسألك يا من لا تغلطه المسائل ولا يشغله سمع عن سمع ويا من لا يبرمه إلحاح الملحين، أنت تجعل لي في ساعتي هذه فرج ومخرج من حيث احتسب ومن حيث لا احتسب يارب العالمين، اللهم برحمتك الواسعة عمنا واكفنا شر ما أهمنا وأغمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعًا، توفنا وأنت راضي عنا، اللهم اجعل صيامي وقيامي خالصًا لوجهك يا ذا الجلال والإكرام".

"اللهم قوني في ديني وأعني على قضاء ديني، اللهم اجعل يقيني بك يقيني من كل شر وإيماني بك يهديني إلى كل خير ورجائي فيك يحفظني من كل ضر".

"يا رب إني أسألك بهذه الساعة المباركة، إيمانًا تبشر به قلبي، ويقني أنه لن يصيبني إلا ما كتبته لي يا رب العالمين، وأرضني ربي من العيش بما قسمته لي أنك أرحم الراحمين".

"الحمد لله الذي أطعمني هذا، ورزقنيه، من غير حول مني ولا قوة، الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، غير مكفي ولا مودعٍ، ولا مستغنىً عنه".