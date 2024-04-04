الخميس 04 أبريل 2024
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منوعات

دعاء الإفطار للصائم.. ماذا تقول قبل سماع أذان المغرب في رمضان؟

جريدة الدستور

يبحث الكثير من الصائميين عن دعاء ما قبل اذان المغرب في رمضان بجانب الصلاة وقراءة القرآن والذكر، حيث يخبرون الله عز وجل بكل ما يختبئ في صدورهم ويناجونه ويطلبون منه ما يريدون.

دعاء الإفطار للصائم

ورمضان المعظم هو شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، شهر العتق والرحمة والغفران، شهر الصدقات والإحسان، شهر تفتح فيه أبواب الجنات، وتضاعف فيه الحسنات، شهر تجاب فيه الدعوات.

دعاء ما قبل أذان المغرب في رمضان

- اللهم لك الحمد ولك الشكر ولك الثناء الحسن الجميل، لا إله إلا أنت سبحانك لا أحصى ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، أسألك يا إلهي أن تجعل ما تفضلت على من نعمتك معينا لي على نيل رضوانك الأكبر، والفوز بمشاهدة جمالك العلى في مقعد صدق عند مليك مقتدر.  

- يا إلهي، واجهني بوجهك التواب الكريم، العطوف الرحيم، القريب المجيب المنعم عند مفارقتي لتلك الدار الدنيا، حتى أخرج منها فرحا مستبشرا بلقائك، منعما بشهود جمالك، آمنا على من ورائي، بشهود عنايتك سبحانك بهم، ومعونتك لي سبحانك بمواجهتي بفضلك العظيم يا ولى المؤمنين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

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أفضل صيغ الدعاء قبل الافطار 

- يَا حَي يَا قَيُّومُ، يَا بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ، أَسْأَلُكَ عِنَايَتَكَ سُبْحَانَكَ، وَمَعُونَتَكَ يَا قَرِيبُ يَا مُجِيبُ، يَا هَادِى اهْدِنِي وَاهْدِ لِي قُلُوبَ مَنْ أَنْتَ تَعْلَمُ بِهِمْ، يَا ذَا الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، يَا وَلِىَّ الْمُؤْمِنِينَ، وَآنِسْنِي يَا إِلَهِى بِمُوَاجَهَتِكَ، وَأَسْعِدْنِي بِالسَّعَادَةِ الَّتِي أَسْعَدْتَ بِهَا مَنِ اصْطَفَيْتَهُمْ مِنْ عِبَادِكَ الْمُقَرَّبِينَ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

- إِلَهِى لاَ تَشْغَلْنِي بِهَمِّ الرِّزْقِ، وَلاَ بِخَوْفِ الْخَلْقِ، وَأَعِذْنِي يَا إِلَهِى مِمَّا يَشْغَلُنِي عَنْكَ، أَوْ يُوقِعُنِي فِي مَعْصِيَتِكَ، أَوْ فِي مُخَالَفَةِ أَمْرِكَ، وَمِنْ حَاجَةٍ تُذِلُّنِي لِغَيْرِكَ، وَفَقْرٍ يُحْوِجُنِي إِلَى شِرَارِ خَلْقِكَ، وَاصْحَبْنِي يَا إِلَهِى فِي سَفَرِي وَحَضَرِي وَحِلِّى وَتَرْحَالِي.

- اللهم اجمع قلوبنا على ما تحب، وصف سريرتنا، وزك نفوسنا، وخلصنا يا إلهنا من الحظوظ والأهواء المضلة، ومن الطمع في غير مطمع، وافتح لنا كنوز اسمك الغني المغني، واغننا بفضلك العظيم عن شرار خلقك، وامنحنا يا إلهنا حبك وقربك وودك، والشفاء والعافية من الأمراض والبلايا، والوسعة في كل شيء، إنك مجيب الدعاء، (لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجى المؤمنين) (الأنبياء: 87- 88)، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

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